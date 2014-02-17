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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 17:17 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业1月总保费收入年增2.3%

路透台北1月17日 - 台湾寿险公会周一表示，2014年1月寿险业总保费收入较上年同期
成长2.3%，其中初年度保费收入(FYP)年减1.9%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2014年1月寿险业总保费收入达2,643亿台币；其中初
年度保费收入达1,138亿元，至于续年度保费收入则为1,505亿元，较上年度增加5.6%。
    
    寿险业2014年1年保费收入统计表:  (单位:亿台币)
       项目            2014年1月        2013年1月   成长率(%)
 初年度保费                1,138            1,160        -1.9
 续年度保费                1,505            1,424        +5.6
       合计                2,643            2,584        +2.3
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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