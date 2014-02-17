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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 13:28 BJT

澳洲股市：创三个月最高收位，受企业财报强劲激励

路透悉尼2月17日 - 澳洲股市周一上扬0.5%至三个月收盘高位，受企业财报强劲、铜价上涨及上周五美股表现佳的激励。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨26.6点至5,382.9点，为11月18日以来收盘高点。澳洲指标股指上周扬升3.7%，中断此前连五周跌势，并创2011年12月以来最大单周涨幅。(完)
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