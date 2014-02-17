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货币新闻 | 2014年 2月 17日 星期一 14:16 BJT

印度财政：2013/14年财政赤字相当于GDP的比重料为4.6%--财长

路透新德里2月17日 - 印度财政部长齐丹巴南在议会表示，2013/14年该国财政赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重将为4.6%。(完)
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