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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 14:08 BJT

台湾股市：大致收平，进入套牢区震荡恐难免

路透台北2月17日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师认为，由于台股加权指数在8,500点附近有个套牢重灾区，短期内日均量若未有效放大很难突破套牢区，短线台股料将陷入震荡整理，不排除本周台股可能压回整理。

台湾加权股价指数 收盘小涨5.87点或0.07%，至8,519.55点；成交初值 为723.32亿台币，上日修正后为908.75亿。

凯基投顾分析师张明祥说，“将本周台股视为修正周!”

他指出，前波套牢区套住约2兆(万亿)台币资金，套牢区当时日均量约950-1,000亿台币，因此若日均量没上攻就很难突破套牢区，本周台股若没办法突破套牢区料将压回整理，且底部若不扎实，短线V型反转都会失败，就技术线型上仍需打第二支脚，短线台股指数区间料在8,200-8,550点。

此外，德盛台湾大坝基金经理人锺兆阳表示，虽然大盘长期展望仍佳，但由于指数处于相对高点，潜藏的短期市场杂讯，仍可能造成大盘的波动加剧，料市场短期震荡难免，而电子股仍为最具潜力的投资焦点。

当地时间14:00，亚洲市场周一大多走扬，其中以香港恒生指数 的0.9%涨幅为最高，中国沪综指 及日本股市 涨幅亦超过0.5%，韩国股市 涨幅也有0.28%，相较起来台股表现略不如其他亚洲主要股市。(完) 　　
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