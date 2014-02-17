台湾股市：大致收平，进入套牢区震荡恐难免

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透台北2月17日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师认为，由于台股加权指数在8,500点附近有个套牢重灾区，短期内日均量若未有效放大很难突破套牢区，短线台股料将陷入震荡整理，不排除本周台股可能压回整理。
台湾加权股价指数 收盘小涨5.87点或0.07%，至8,519.55点；成交初值 为723.32亿台币，上日修正后为908.75亿。
凯基投顾分析师张明祥说，“将本周台股视为修正周!”
他指出，前波套牢区套住约2兆(万亿)台币资金，套牢区当时日均量约950-1,000亿台币，因此若日均量没上攻就很难突破套牢区，本周台股若没办法突破套牢区料将压回整理，且底部若不扎实，短线V型反转都会失败，就技术线型上仍需打第二支脚，短线台股指数区间料在8,200-8,550点。
此外，德盛台湾大坝基金经理人锺兆阳表示，虽然大盘长期展望仍佳，但由于指数处于相对高点，潜藏的短期市场杂讯，仍可能造成大盘的波动加剧，料市场短期震荡难免，而电子股仍为最具潜力的投资焦点。
当地时间14:00，亚洲市场周一大多走扬，其中以香港恒生指数 的0.9%涨幅为最高，中国沪综指 及日本股市 涨幅亦超过0.5%，韩国股市 涨幅也有0.28%，相较起来台股表现略不如其他亚洲主要股市。(完)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12