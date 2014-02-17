《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国铝业公司 450 30 6 2/18-2/19簿记 招商银行 AAA 2/20 2/21 北京银行 ======================================================================================== *北京市基础 100 40 9 2/18簿记建档 中国银行 AAA 2/19 2/20 设施投资 招商银行 ======================================================================================== *葛洲坝 50 15 9 2/18簿记建档 招商银行 AAA 2/19 2/20 中国银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *渤海证券 20 9 3 2/20招标 招商银行 AA 2/21 2/24 (最高发行余额) 招商证券等 ======================================================================================= *江苏洋河集团 40 20 12 2/20簿记建档 建设银行 AA- 2/21 2/24 ======================================================================================= *天津航空 9 4 12 2/20簿记建档 北京银行 AA 2/21 2/24 国开行 ======================================================================================= *财通证券 18 3 3 2/20招标 中信银行 AA 2/21 2/24 ======================================================================================= *江苏中南建筑 8 4 12 2/24簿记建档 光大银行 AA- 2/26 2/27 产业集团 ======================================================================================= *天宝股份 6 3 12 2/24簿记建档 平安银行 AA- 2/25 2/26 国开行 ======================================================================================= *中国国电集团 82 82 12 2/24簿记建档 中信银行 AAA 2/26 2/27 国开行 ======================================================================================= *美克投资集团 9 5 12 2/24簿记建档 国开行 AA- 2/25 2/26 ======================================================================================= *北京首都 16 7 12 2/24-2/25簿记 北京银行 AA+ 2/26 2/27 农业集团 民生银行 ======================================================================================= 海通证券 149 30 3 2/18招标 农业银行 AAA 2/19 2/20 中国银行等 ======================================================================================= 申银万国证券 72 20 3 2/18招标 农业银行 AAA 2/19 2/20 工商银行等 ======================================================================================= 中投证券 19 9.5 3 2/18招标 建设银行 AAA 2/19 2/20 ======================================================================================= 昆明钢铁控股 40 10 12 2/18簿记建档 中国银行 AA+ 2/20 2/21 浦发银行 ======================================================================================= 湖南黄金集团 7 3 6 2/18簿记建档 浦发银行 AA 2/20 2/21 ======================================================================================= 江苏国泰 6 3 12 2/18簿记建档 中信银行 AA 2/20 2/21 国际集团 ======================================================================================= 东方证券 50 25 3 2/19招标 交通银行 AA+ 2/20 2/21 邮储银行等 ======================================================================================= 东北证券 29 12 3 2/19招标 兴业银行 AA+ 2/20 2/21 中信银行 ======================================================================================= 南山集团公司 20 10 12 2/19簿记建档 建设银行 AA 2/20 2/21 国开行 ======================================================================================= 浙江恒逸集团 20 10 12 2/19簿记建档 中国银行 AA 2/21 2/24 农业银行 ======================================================================================= 江苏方洋集团 20 5 12 2/19簿记建档 建设银行 AA 2/20 2/21 ======================================================================================= 华联股份 6 6 12 2/19簿记建档 北京银行 AA- 2/20 2/21 ======================================================================================= 江苏建筑工程 4.7 2.2 12 2/19簿记建档 交通银行 AA- 2/20 2/21 集团公司 ======================================================================================= 陕西煤业 30 30 12 2/20簿记建档 交通银行 AAA 2/21 2/24 化工集团 华夏银行 ======================================================================================= 南京化学 13 4 12 2/20簿记建档 浦发银行 AA 2/24 2/25 工业园 中国银行 ======================================================================================= 五洋建设集团 5 3 12 2/20簿记建档 农业银行 AA- 2/24 2/25 ======================================================================================= 中国北车 30 30 12 2/21簿记建档 工商银行 AAA 2/24 2/25 浙商银行 ======================================================================================= 安徽皖北 20 10 12 2/21簿记建档 民生银行 AA 2/24 2/25 煤电集团 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *深圳茂业商厦 22 7 3 2/20簿记建档 中国银行 AA 2/24 2/25 工商银行 ======================================================================================= *锦州华信资产 20 10 5 2/20簿记建档 中信证券 AA 2/24 2/25 经营集团 浦发银行 ======================================================================================= 江西高速公路 30 15 3/7 2/18簿记建档 国开行 AAA 2/19 2/20 投资集团 （两品种间可双向回拨） ======================================================================================= 新疆新鑫矿业 20 5 3 2/18簿记建档 交通银行 AA 2/19 2/20 ======================================================================================= 株洲国资投资 20 5 3 2/18簿记建档 光大银行 AA 2/19 2/20 控股集团 ======================================================================================= 河南日报 6 3 5 2/18簿记建档 浦发银行 AA 2/20 2/21 报业集团 ======================================================================================= 浙江能源集团 30 30 5 2/19簿记建档 交通银行 AAA 2/20 2/21 兴业银行 ======================================================================================= 山东金茂纺织 10 10 5 2/19簿记建档 浦发银行 AA 2/21 2/24 化工集团 ======================================================================================= 中国北车 40 20 3 2/24簿记建档 国开行 AAA 2/25 2/26 中信银行 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳; 审校 康熙泽)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12