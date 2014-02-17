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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 18:03 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月17日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
========================================================================================
*中国铝业公司 450       30      6   2/18-2/19簿记   招商银行    AAA     2/20     2/21
                                                    北京银行 
========================================================================================
*北京市基础   100       40      9   2/18簿记建档    中国银行    AAA     2/19     2/20
设施投资                                            招商银行    
========================================================================================
*葛洲坝       50        15      9   2/18簿记建档    招商银行    AAA     2/19     2/20
                                         中国银行             
========================================================================================
                           
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
=======================================================================================
*渤海证券      20       9        3   2/20招标       招商银行    AA       2/21    2/24
          (最高发行余额)                            招商证券等  
=======================================================================================
*江苏洋河集团   40      20      12   2/20簿记建档   建设银行    AA-      2/21    2/24 
=======================================================================================
*天津航空        9      4       12   2/20簿记建档   北京银行    AA       2/21    2/24
                                                    国开行   
=======================================================================================
*财通证券       18       3       3   2/20招标       中信银行    AA       2/21    2/24  
=======================================================================================
*江苏中南建筑   8       4       12   2/24簿记建档   光大银行    AA-      2/26    2/27
产业集团
=======================================================================================  
*天宝股份       6       3       12   2/24簿记建档   平安银行    AA-     2/25    2/26
                                         国开行                                      
   
=======================================================================================
*中国国电集团   82      82      12   2/24簿记建档   中信银行    AAA      2/26    2/27
                                                    国开行
=======================================================================================
*美克投资集团   9       5       12   2/24簿记建档   国开行      AA-      2/25    2/26
=======================================================================================
*北京首都      16       7       12   2/24-2/25簿记  北京银行    AA+      2/26    2/27
农业集团                                            民生银行    
=======================================================================================
海通证券      149      30        3   2/18招标       农业银行    AAA      2/19    2/20
                                 中国银行等                                  
    
=======================================================================================
申银万国证券   72      20        3   2/18招标       农业银行    AAA      2/19    2/20
                                                    工商银行等                                  
    
=======================================================================================
中投证券       19       9.5      3   2/18招标       建设银行    AAA      2/19    2/20
=======================================================================================
昆明钢铁控股   40      10       12   2/18簿记建档   中国银行    AA+      2/20    2/21
                                                    浦发银行
=======================================================================================
湖南黄金集团    7       3        6   2/18簿记建档   浦发银行    AA       2/20    2/21
=======================================================================================
江苏国泰        6       3       12   2/18簿记建档   中信银行    AA       2/20    2/21
国际集团 
=======================================================================================
东方证券       50      25        3   2/19招标       交通银行    AA+      2/20    2/21
                                                    邮储银行等                                  
    
=======================================================================================
东北证券       29      12        3   2/19招标       兴业银行    AA+      2/20    2/21
                                         中信银行                                    
  
=======================================================================================
南山集团公司  20       10       12   2/19簿记建档   建设银行    AA       2/20    2/21
                                                    国开行
=======================================================================================
浙江恒逸集团  20       10       12   2/19簿记建档   中国银行    AA       2/21    2/24
                                                    农业银行
=======================================================================================
江苏方洋集团  20        5       12   2/19簿记建档   建设银行    AA       2/20    2/21
=======================================================================================
华联股份       6        6       12   2/19簿记建档   北京银行    AA-      2/20    2/21
                                         
=======================================================================================
江苏建筑工程   4.7      2.2     12   2/19簿记建档   交通银行    AA-      2/20    2/21
集团公司                                             
=======================================================================================
陕西煤业       30      30       12   2/20簿记建档   交通银行    AAA      2/21    2/24
化工集团                                            华夏银行  
=======================================================================================
南京化学       13       4       12   2/20簿记建档   浦发银行    AA       2/24    2/25  
工业园                                              中国银行      
=======================================================================================
五洋建设集团    5       3       12   2/20簿记建档   农业银行    AA-      2/24    2/25 
=======================================================================================
中国北车       30      30       12   2/21簿记建档   工商银行    AAA      2/24    2/25
                                         浙商银行  
=======================================================================================
安徽皖北       20      10       12   2/21簿记建档   民生银行    AA       2/24    2/25
煤电集团                                             
=======================================================================================         
                                                                   
浙江大东南      8       4       12    推迟发行      工商银行    AA-       --      --
集团
=======================================================================================         
                            
     
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
=======================================================================================  
*深圳茂业商厦 22         7     3    2/20簿记建档    中国银行    AA       2/24     2/25
                                                    工商银行
=======================================================================================  
*锦州华信资产 20        10     5    2/20簿记建档    中信证券    AA       2/24     2/25
经营集团                                            浦发银行
=======================================================================================  
江西高速公路  30        15    3/7   2/18簿记建档    国开行     AAA       2/19     2/20
投资集团                       （两品种间可双向回拨） 
=======================================================================================  
新疆新鑫矿业  20         5     3    2/18簿记建档    交通银行    AA       2/19     2/20
                                         
=======================================================================================  
株洲国资投资  20         5     3    2/18簿记建档    光大银行    AA       2/19     2/20
控股集团
=======================================================================================
河南日报       6         3     5    2/18簿记建档    浦发银行    AA       2/20     2/21
报业集团
=======================================================================================   
浙江能源集团  30        30     5    2/19簿记建档    交通银行   AAA       2/20     2/21
                                                    兴业银行
=======================================================================================  
山东金茂纺织  10        10     5    2/19簿记建档    浦发银行    AA       2/21     2/24
化工集团
=======================================================================================
中国北车      40        20     3    2/24簿记建档    国开行     AAA       2/25     2/26
                                         中信银行
=======================================================================================  
浙江海天建设   4.5       4     3     推迟发行       工商银行    AA-       --       --
=======================================================================================         
                                
               
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================
            
5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
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注: *代表新增。(完)


 (整理 吴芳; 审校 康熙泽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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