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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 14:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元创一个月最高收盘位，受外资流入股市提振

路透首尔2月17日 - 韩国韩元兑美元 周一升至一个月最高收盘位，因外资流入股市，且美国公布一系列疲软数据后美元全线走软。

韩元兑美元在此间市场收报1,060.5，为1月17日来最高收位，且较上周五收盘位1,063.7上升0.3%。

韩元兑美元早盘一度高见1,058.2，为1月14日最高盘中水准。(完)

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