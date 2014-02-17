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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 14:19 BJT

韩国股市：收升至近四周高位，金融和建设类股领涨

路透首尔2月17日 - 韩国股市周一收在近四周高位，因欧元区经济增长数据正面，拉抬全球经济希望，使得投资人欢欣鼓舞。

韩国综合股价指数 上涨0.3%，报1,946.36点，为1月23日以来最高收位。

三星工程建设 大涨2.3%，今日稍早该公司表示已获得8,517亿韩元的订单，在阿尔及利亚建设天然气处理设备。

金融和建设类股领涨，KB　Financial Group 涨5.5%，大宇营造 跳涨7.2%。（完）
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