版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 14:45 BJT

全球矿业：印尼预计最早在3月发放精矿出口许可

路透印尼努沙杜瓦2月17日 - 印尼一位政府高官周一表示，该国预计最早下个月批准精矿的出口许可。

印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)在1月12日宣布了备受争议的采矿法令，包括禁止出口未经加工的矿石，并且对精矿征收出口税。自该新规出台以来，全部出口都陷入停顿。

“希望我们能在3月准备好发放出口推荐信，”矿产生产监督副主管Hersonyo Prio Wibowo通过手机短信向记者表示，“目前有六家公司已经申请了推荐信。”

要进行出口，矿产出口商必须首先从矿产部获得一封推荐信，之后向贸易部申请成为注册出口商。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐