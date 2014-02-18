台湾已公布经济指标--2014/2/18

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 12月 +5.07% -0.5% r 2/24 -- 季调失业率 12月 4.12% 4.15% 2/26 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.76% 0.34% r 3/5 -- 外汇存底(亿美元) 1月底 4,169.35 4,168.11 3/5 -- 商品出口(y/y) 1月 -5.3% +1.2% r 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 -15.2% +10.1% 3/7 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +5.75% +6.05% 2/25 -- 外销订单(y/y) 12月 +7.4% +0.8% 2/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +149.1 +140.0 r 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +26.1 +38.8 2/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.92%(概估 +1.66% 2/18 -- ) 重贴现率(%) 12月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3