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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 14:34 BJT

日本股市：空头回补盘助力股指收高，但GDP数据欠佳限制涨幅

路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周一收高，追随美股涨势，但交投震荡，因经济成长数据弱于预期打击投资者信心。

日经指数 收高0.6%至14,393.11点，终止连续两日的跌势。盘中稍早，在国内生产总值(GDP)数据公布后，日经指数一度下跌0.7%并触及一周半低点14,214.60点。但随后空头回补买盘扶助日经指数收复失地。

交易商表示，因为美国休市，且日本央行周一开始为期两天的政策会议，许多外国投资者不愿大举建仓。

东证股价指数 亦涨0.7%至1,192.05点，成交量19.6亿股，为12月17日来最低。(完)
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