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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 14:51 BJT

路透基点：大唐电信10亿元人民币贷款的A部分获得三家银行参与--RLPC

路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，大唐电信科技股份有限公司(以下简称“大唐电信”)的10亿元人民币三年期定期贷款，已有三家银行签署了其中的A档部分。

A部分贷款规模5亿元人民币，担任牵头行的北京银行承贷3亿元，中国招商银行和大唐电信集团财务有限公司各自承贷1亿元。

消息人士称，还有两家银行正在就参与B部分贷款进行内部审批，预计B档贷款将在3月签署。

一位消息人士称，两部分贷款的综合收益为中国人民银行(PBOC)利率的99%。一如此前报导，两部分等额贷款都是每半年不等额偿还。

资金用于营运资本和偿还股东债务。

借款公司在上海上市，大股东为大唐电信科技产业集团，是一家大型高科技国企。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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