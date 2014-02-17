澳洲能源：政府将检讨可再生能源目标，环保人士忧心不利减排

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透2月17日 - 澳洲政府周一表示，将检讨法定可再生能源目标(RET)，引发环保团体担心，若放松目标可能鼓励新设煤厂，加重污染。
澳洲原定目标是到2020年时，20%电力来自可再生能源，这对澳洲风力及太阳能发电业者提供了一大助力，但保守党组成的联合政府则认为这造成电价上涨。
“特别是，这次检讨将考量RET对于减少排碳的贡献、对电价及能源市场的影响，以及对可再生能源产业、制造业及澳洲一般家庭的利弊，”澳洲工业部长Ian Macfarlane在声明中指出。
这项目标是在前总理霍华德任内建立，目的是降低煤炭发电业的排碳量。
但观察人士指出，若是放松RET，加上澳洲政府打算推翻碳税的计划，这将促使能源相关的新投资冷落可再生能源，转向煤炭火力发电，造成更多污染，更难达成减碳目标。
Macfarlane表示，检讨的结果尚未定案，但环境部长Greg Hunt上个月提议将RET落实时间延后五年。
Hunt周一重申计划推翻碳税，他表示碳税在2012-13年对澳洲造成76亿澳元(69亿美元)的成本负担。
RET检讨报告将在年中之前提交给政府。(完) (编译 蔡美珍；审校 王翔琼/高琦)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12