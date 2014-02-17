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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 15:27 BJT

澳洲能源：政府将检讨可再生能源目标，环保人士忧心不利减排

路透2月17日 - 澳洲政府周一表示，将检讨法定可再生能源目标(RET)，引发环保团体担心，若放松目标可能鼓励新设煤厂，加重污染。

澳洲原定目标是到2020年时，20%电力来自可再生能源，这对澳洲风力及太阳能发电业者提供了一大助力，但保守党组成的联合政府则认为这造成电价上涨。

“特别是，这次检讨将考量RET对于减少排碳的贡献、对电价及能源市场的影响，以及对可再生能源产业、制造业及澳洲一般家庭的利弊，”澳洲工业部长Ian Macfarlane在声明中指出。

这项目标是在前总理霍华德任内建立，目的是降低煤炭发电业的排碳量。

但观察人士指出，若是放松RET，加上澳洲政府打算推翻碳税的计划，这将促使能源相关的新投资冷落可再生能源，转向煤炭火力发电，造成更多污染，更难达成减碳目标。

Macfarlane表示，检讨的结果尚未定案，但环境部长Greg Hunt上个月提议将RET落实时间延后五年。

Hunt周一重申计划推翻碳税，他表示碳税在2012-13年对澳洲造成76亿澳元(69亿美元)的成本负担。

RET检讨报告将在年中之前提交给政府。(完) (编译 蔡美珍；审校 王翔琼/高琦)
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