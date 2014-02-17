中国金融：发改委下调银行业业务监管费率，调整计费档次

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透北京2月17日 - 中国发改委和财政部重新核定了银行业监管收费标准，综合费率下调，并将监管费计费基准最低一档由此前的3万亿元人民币提升至6万亿元。
周一刊登在发改委网站上的新闻稿称，银监会向纳入监管范围的各类商业银行、信用社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、邮政储蓄机构等收取的机构监管费，按被监管单位上年末实收资本的一定比例并考虑风险因素计收。
具体收费标准为：机构监管费=上年末实收资本×0.05%×风险调整系数。风险调整系数根据被监管单位的监管评级确定，其中一级为0.85，二级为0.92，三级为1，四级为1.08，五级为1.15。
银监会并向被监管单位收取的业务监管费，按上年末资产总额减去上年末实收资本后的一定比例分档累加并考虑风险因素计收。具体标准为：业务监管费=(上年末资产总额-上年末实收资本)×分档费率×风险调整系数-境外分支机构在所在国家缴纳的监管费。
2013年业务监管费的分档费率为：6万亿元(含6万亿元)以下部分为0.0043%，6万亿元以上至9万亿元(含9万亿元)部分为0.003%，9万亿元以上至12万亿元(含12万亿元)部分为0.002%，12万亿元以上至15万亿元(含15万亿元)部分为0.001%，15万亿以上部分免收。2014年和2015年的分档费率按上述标准逐年递减10%。
风险调整系数根据被监管单位的监管评级确定，其中一级为0.85，二级为0.92，三级为1，四级为1.08，五级为1.15。
而此前公布的2010年的分档费率为：3万亿元(含3万亿元)以下部分为0.007%，而此前为0.016%；3万亿元以上至5万亿元(含5万亿元)部分为0.005%，此前为0.01%；5万亿元以上至7万亿元(含7万亿元)部分为0.003%，此前为0.006%；7万亿元以上至9万亿元(含9万亿元)部分为0.001%，此前为0.002%。9万亿以上部分免收。2011年和2012年的分档费率按上述标准逐年递减10%。
被监管单位的境外分支机构上一年度向所在地缴纳的监管费，可抵扣境内法人计缴的业务监管费，但抵扣总额不得超过该境外分支机构按上述标准计收的业务监管费数额。
新闻稿并称，新收费标准自2013年1月1日起执行，有效期3年。
欲浏览更多详情，请点选 here （完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12