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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 15:52 BJT

中国债市：利率互换全线反弹，流动性更趋泛滥引发央行抽水担忧

路透上海2月17日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一全线反弹。随着春节后资金大部分回流银行体系，资金面更趋泛滥，七天回购利率持续大幅走低，加之周末公布的1月新增信贷超预期，对央行出手回收流动性的疑虑升温。

“整个是往上走的，上3-4个bp(基点)，可能担心明天(公开市场)会有正回购吧，”上海一券商交易员称。

银行间市场周一资金供给维持宽松，其中七天期回购加权利率 跌破4%。交易员指出，春节后现金回流，加上近期外汇市场购汇力量坚挺带来央行货币投放，场内各期限资金供给都颇为充裕，整体呈供过于求状态。

上述交易员还谈到，近期IRS和现券收益率的累计跌幅已不小，基本上充分消化了之前的各种利好，后市走向将主要取决于政策态度，“接下来就看央行的了。”

中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济增速短期内大幅回落的可能性也不大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.7373/4.8453 4.7410/4.8210 4.8260/4.9043 4.8830/4.9700 4.9033/5.1267

上日 4.7942/4.8917 4.7250/4.8150 4.8088/4.8950 4.8525/4.9425 4.8513/5.1288

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变动 -0.0569/-0.0464 +0.0160/+0.0060 +0.0172/+0.0093 +0.0305/+0.0275 +0.0520/-0.0021

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,852亿元，较2013年12月的1,717.86亿元增逾六成。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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