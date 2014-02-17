中国期市：工业品期货全线反弹，空头回补及金银大涨引领

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透北京2月17日 - 中国主要工业品期货周一几近全线反弹，一改此前低迷状态。分析师称，上周美国公布的1月工业产出月率及产能利用率不及预期，美元指数连续下跌，大宗商品价格顺势上扬，再加上周末公布的中国最新信贷数据，给市场以提振。
与美元指数和宏观面紧密相关的金银今日领涨工业品期货，上海期交所白银期货主力合约1406 封住涨停板报每公斤4,440元人民币，沪金主力合约1406合约亦大涨2.43%报每克261.20元，沪铜亦小幅上涨0.93%至每吨51,070元。
在金银冲高带动下，动力煤 、焦煤 、焦炭 等此前超跌的品种亦出现普涨，其中动力煤收涨1.68%，焦煤和焦炭均涨幅逾2.4%，橡胶期货亦大涨4.77%，且部分品种还伴随出现大幅减仓的情况，表明空头平仓是推动这些品种反弹的直接原因。
“不过，要确定这波行情是否走入全面上涨还需要观察，还需要更多信息的验证，现在只是暂时的市场上星星点点利好支撑下出现的反弹。”中粮期货工业品总监梁丽娟指出。
在她看来，美国近期宏观数据不大好，美元应声下跌，金银走势靓丽，也刺激了铜等有色的反弹，再加上焦煤等部分品种的空头回补提供支撑，带动做多情绪，这波行情能否持续反弹则还需要更多消息来支撑。
对于今日涨停的白银期货的后市表现，上海中期贵金属分析师李宁认为，白银期货前期在黄金稳步上扬的情况下一直横盘，也积蓄了持续突破的动能，估计本轮反弹的爆发力度会比较强。
此外，从历史走势规律来看，金银在2月仍然是上涨概率较大的一个月，因此短期仍有望维持强势。
金价周一触及三个月新高，继上周录得六个月最大单周涨幅后继续上扬，因对美国经济成长的担忧及美元下跌促使投资者追捧黄金来避险。0026GMT，现货金 涨0.3%报每盎司1,322.24美元，之前触及日高1,323.76美元，这也是11月以来最高水准。金价上周跳涨4%，创8月来最大单周涨幅。 中国期市主要品种收盘信息：
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)
上期所 沪铜(cu) 1404 51,070 0.93 182,842
黄金(au) 1406 261.20 2.43 186,582
螺纹钢 (rb 1405 3,455 1.38 1,323,922
)
橡胶 (ru) 1405 16,360 4.77 192,474
大商所 豆粕 (m) 1405 3,413 -0.76 1,408,892
豆油 (y) 1405 6,728 -0.12 599,480
焦炭 (j) 1405 1,354 2.65 190,380
郑商所 白糖 (sr) 1405 4,511 -1.29 578,162
棉花 (cf) 1405 20,005 -0.05 74,832
中金所 沪深300(if 1403 2,312.8 1.11 56,435
)
注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价 单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12