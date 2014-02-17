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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 15:31 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跳升至两周高位，中国库存下降刺激买盘

“上海库存减少促使市场参与者建立投机性多头仓位，”曼谷一位交易员说。

上海期交所上周五提供的数据显示，天然橡胶库存较前一周减少0.1%。

上海期交所交投最活跃的5月合约 涨745元人民币，收报每吨16,360元。

新加坡商品交易所近月3月橡胶合约 最新报每公斤195.8美分，上涨4.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 许娜/郑茵/王冠中)
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