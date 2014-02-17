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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 15:32 BJT

韩国债市：公债收低，受美国公债走势疲弱和韩国标债影响

路透首尔2月17日 - 韩国公债周一收低，此前美国公债走势疲弱引发此间获利了结，且今日稍早韩国标售10年期公债后市场人士调整仓位。

韩国指标10年期公债 收高2个基点，三年期公债3月期货 收低0.05点。

今日收市价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.92 105.97

10年期公债收益率 3.501% 3.481%

五年期公债收益率 3.150% 3.133%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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