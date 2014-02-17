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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 15:49 BJT

金属期市：LME期铜触及11天高点，受美元下滑提振

“美元走弱正推动所有的大宗商品，”Rivkin分析师Tim Radford说。

Radford说，数据显示美国制造业产出1月意外下降，创逾四年半最大降幅，加之中国经济成长乏力，都让汇价承受压力，不过美元若进一步下跌可能引发短期反弹。

0703GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升0.52%，报每吨7,187.50美元，稍早一度触及7,206.50美元，为2月6日以来最高。

铜价上周变动不大，今年跌幅已经从1月底的4%缩减到不到3%。

周一美国市场因假日休市，无重要数据公布。

上海期交所4月期铜 上涨0.93%，报每吨51,070元人民币。

铜市现等待本周出炉的中国制造业数据，准备借此判断春节后的经济形势。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/洪曦; 审校 侯向明/许娜)
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