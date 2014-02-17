更正-欧洲金融：欧元区各国监管当局代表将讨论银行检测计划细节

(更正：因英文原文有误，内文末段改为“1万亿美元的资本缺口”，非“10亿美元”)

* 各国监管当局周一在法兰克福开会

* 测试运作说明书厚达247页

* 即将展开担保品及拨备审查

路透伦敦2月17日 - 欧元区各国金融专家及监管当局周一聚集在法兰克福，协助敲定欧洲央行下一阶段对银行检测的细节，各国银行将更加清楚欧洲央行检测银行的情况。

欧洲央行正在对欧元区128家大型银行进行广泛检测，希望在11月由欧洲央行担任银行监管机构之前，厘清残留的各项疑虑。

为了这项“资产品质审查(AQR)”，银行业者被要求提供贷款及交易资产的大量资料，但欧洲央行如何解读这些资料，以及测试所使用的方法依据，业者所知相当有限。

三名熟知测试的消息人士向路透表示，18个欧元区监管机构代表皆接获欧洲央行要求出席周一法兰克福会议，讨论测试的方法依据及执行审查的细节。

其中两名消息人士指出，四大会计师事务所的代表也将出席。

“所谓的执行阶段，也就是AQR第二阶段，即将展开，”一名消息人士称。

第二阶段包括逐个检查贷款投资组合和抵押品，以及检查被称作“第三级资产”的这种难以评估的资产价值。这样的作法可以让银行对欧洲央行的估值方法有一定了解。

三位消息人士称，国家当局以及一些顾问已收到AQR手册，该手册的内容是运作方法，约有250页。其中两位消息人士表示，手册接收方已被要求签署内容保密协议。

欧洲央行拒绝对该手册或周一会议置评。

欧元区的银行和投资者都在密切关注AQR的进程，因其对单个银行乃至整个行业的估值都有重大影响。