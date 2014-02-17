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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 15:53 BJT

全球金市：金价升至三个半月高位，受益于对美国经济的担忧

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价格 变动 涨跌%

现货金 1326.6 8.1 0.61

现货银 21.71 0.25 1.16

现货铂金 1425.25 1 0.07

现货钯金 737.5 3 0.41

COMEX期金 1326.4 7.8 0.59

COMEX期银 21.765 0.34 1.61

汇率

欧元/美元 1.3704

美元指数 80.07

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/高琦 审校 石冠兰/蔡美珍/许娜)
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