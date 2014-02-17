香港房地产：政府称对实施租务管制建议有很大保留

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港2月17日 - 香港长远房屋策略督导委员会完成公众谘询后周一向政府提交报告，运输及房屋局局长张炳良表示，长策会对政府实行任何形式的租务管制有顾虑，而政府对租管亦有很大保留。
此外，报告指出，大部分的意见反对分间楼宇单位（即“劏房”）发牌建议，并认为多建公屋才是解决劏房问题的出路。
张炳良表示，长策会对部份人士提出租务管制感到忧虑，认为一旦实行反而会推高租金水平及影响供应。此外，另一些建议如兴建过渡性房屋以解决居住问题亦未必可行，因香港市区的土地有限。
“租务管制在社会上有很大争议，政府会很小心去掌握。”他称。
过去几年香港房地产价格大幅飙升，拉动租金上扬，再加上因早年政府大幅减少土地供应令到房屋供应相当紧绌，因而亦衍生了市区住宅劏房甚至工厂大厦劏房的问题。社会上有声音要求政府恢复租务管制，以助租楼人士。
长策会去年9月发表“长远房屋策略”谘询文件，并展开为期三个月的公众谘询。其中长策会提出未来10年公私营房屋总供应量目标为47万个，公私营比例为6:4的建议，已获政府接纳，并于上月发布的施政报告中作出交代。
至于报告中建议研究劏房发牌或业主登记制度，以规管劏房楼宇结构，则在公众谘询中获大部分意见反对，认为政府长远应多建公屋解决问题。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12