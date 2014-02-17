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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 16:16 BJT

香港房地产：政府称对实施租务管制建议有很大保留

路透香港2月17日 - 香港长远房屋策略督导委员会完成公众谘询后周一向政府提交报告，运输及房屋局局长张炳良表示，长策会对政府实行任何形式的租务管制有顾虑，而政府对租管亦有很大保留。

此外，报告指出，大部分的意见反对分间楼宇单位（即“劏房”）发牌建议，并认为多建公屋才是解决劏房问题的出路。

张炳良表示，长策会对部份人士提出租务管制感到忧虑，认为一旦实行反而会推高租金水平及影响供应。此外，另一些建议如兴建过渡性房屋以解决居住问题亦未必可行，因香港市区的土地有限。

“租务管制在社会上有很大争议，政府会很小心去掌握。”他称。

过去几年香港房地产价格大幅飙升，拉动租金上扬，再加上因早年政府大幅减少土地供应令到房屋供应相当紧绌，因而亦衍生了市区住宅劏房甚至工厂大厦劏房的问题。社会上有声音要求政府恢复租务管制，以助租楼人士。

长策会去年9月发表“长远房屋策略”谘询文件，并展开为期三个月的公众谘询。其中长策会提出未来10年公私营房屋总供应量目标为47万个，公私营比例为6:4的建议，已获政府接纳，并于上月发布的施政报告中作出交代。

至于报告中建议研究劏房发牌或业主登记制度，以规管劏房楼宇结构，则在公众谘询中获大部分意见反对，认为政府长远应多建公屋解决问题。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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