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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 09:22 BJT

中国公开市场：今日将进行480亿14天期正回购，时隔逾八个月后重启

路透北京2月18日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行480亿元人民币14天期正回购操作，为时隔逾八个月后重启正回购。

央行最近一次在公开市场上进行正回购操作为2013年6月6日，招标量100亿元，期限28天，中标利率2.75%。

随着春节长假后资金回流，中国央行公开市场上周一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。

本周无任何央行票据及逆回购到期。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要，不定期向市场注入流动性。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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