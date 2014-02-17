版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 16:35 BJT

台湾债市：主要公债殖利率微幅收扬，美债今休市令多头暂休兵

* 主流券殖利率微收扬
    * 美债休市令周一台债量缩
    * 10年债区间暂看在1.56-1.60%

    路透台北2月17日 - 台湾主要公债殖利率周一量缩微幅收扬。交易员指出，由于美国金
融市场今日休市，台债交投偏向淡静；目前市场区间偏多气氛仍在，只不过短线主流券殖利
率已大因此稍做整理，静待美债变数进一步厘清。

    市场人士表示，上周10年新券103/6 发行前交易殖利率跌幅逾7个基点，略
有影响市场追价意愿，并出现少数获利了结的卖需，令103/6殖利率今日微幅走扬；反倒是1
0年期旧券102/10 因与103/6的利差吸引特定买盘进场，不仅交投温和放大、殖
利率也向下往1.57%靠近。

    “多头观望，不敢一鼓作气往下带。”一位大型票券台债交易员说。
    
    交易员表示，随着下周二(25日)标售10年期公债103/6的脚步逐渐逼近，且此前103/6殖
利率修正幅度已达7-8个基点，料将陆续反应标债变数影响，殖利率波动幅度料将加大。
    
    市场预估，明日五年券103/4 交投区将落在1.06-1.10%；10年券103/6主要
交易区在1.56-1.60%。
    
    美国公债收益率上周五在上日大跌后小幅攀升，但上行趋势可能受阻，因近期一连串的
经济数据弱于预期，令对美国经济复苏的稳定性疑虑加重。指标10年期公债 价
格跌3/32，收益率报2.74%，上周四尾盘报2.73%。该收益率连升第二周。 
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   +0.65     1.0730   1.0650-1.0748      33.5
   10     103/6                   +0.69     1.5757  *1.5655-1.5757       6.0
    *表该券交易来新低
    
    明日盘后台湾主计总处将公布2014年经济成长率预估值，对此银行交易员表示，尽管市
场部分预期本次可望调高今年经济成长率预估，但料对台债影响相当有限，后续仍需关注美
国周三将公布FOMC会议记录及美联储官员谈话的影响。
    
    “道琼又涨破1,6000点，要看市场接下来要买股还是买债。”一寿险台债交易员说。
      
    寿险交易员指出，由于美国股市再度翻扬，市场密切关注美国量化宽松(QE)退场后资金
流向变化，并观望资金后续到底是流向股市还是债市。上周道琼工业指数      和标普500
指数      均上涨2.3%，Nasdaq指数       上升2.9%；这已是三大股指连续第二周上涨。               
       
    本周全球重要经济事件与数据有：      
    周一：美国金融市场休市一天、欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议、日本央行货
币政策会议(至2月18日)、欧元集团会议；
    周二：澳洲央行发布2月政策会议记录、台湾公布2013年第四季经济成长率统计值、巴
西央行总裁讲话；
    周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布1月政策会议记录、美国达拉斯联邦储备银
行总裁费希尔讲话、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话、旧金山联邦储备银行总裁威廉
姆斯演讲、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特演讲、美国1月房屋开工年率和建筑许可年
率； 
    周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)召开会议(至2月21日)、第12届年度欧洲金
融服务大会、美国1月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国1月领先指标
；
    周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉
德演讲、美国1月成屋销售年率。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10      102/10                       1.5750
          5       103/4                       1.0745
          2       103/1                       0.5750
 (完)

 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐