台湾债市：主要公债殖利率微幅收扬，美债今休市令多头暂休兵

* 主流券殖利率微收扬 * 美债休市令周一台债量缩 * 10年债区间暂看在1.56-1.60% 路透台北2月17日 - 台湾主要公债殖利率周一量缩微幅收扬。交易员指出，由于美国金 融市场今日休市，台债交投偏向淡静；目前市场区间偏多气氛仍在，只不过短线主流券殖利 率已大因此稍做整理，静待美债变数进一步厘清。 市场人士表示，上周10年新券103/6 发行前交易殖利率跌幅逾7个基点，略 有影响市场追价意愿，并出现少数获利了结的卖需，令103/6殖利率今日微幅走扬；反倒是1 0年期旧券102/10 因与103/6的利差吸引特定买盘进场，不仅交投温和放大、殖 利率也向下往1.57%靠近。 “多头观望，不敢一鼓作气往下带。”一位大型票券台债交易员说。 交易员表示，随着下周二(25日)标售10年期公债103/6的脚步逐渐逼近，且此前103/6殖 利率修正幅度已达7-8个基点，料将陆续反应标债变数影响，殖利率波动幅度料将加大。 市场预估，明日五年券103/4 交投区将落在1.06-1.10%；10年券103/6主要 交易区在1.56-1.60%。 美国公债收益率上周五在上日大跌后小幅攀升，但上行趋势可能受阻，因近期一连串的 经济数据弱于预期，令对美国经济复苏的稳定性疑虑加重。指标10年期公债 价 格跌3/32，收益率报2.74%，上周四尾盘报2.73%。该收益率连升第二周。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.65 1.0730 1.0650-1.0748 33.5 10 103/6 +0.69 1.5757 *1.5655-1.5757 6.0 *表该券交易来新低 明日盘后台湾主计总处将公布2014年经济成长率预估值，对此银行交易员表示，尽管市 场部分预期本次可望调高今年经济成长率预估，但料对台债影响相当有限，后续仍需关注美 国周三将公布FOMC会议记录及美联储官员谈话的影响。 “道琼又涨破1,6000点，要看市场接下来要买股还是买债。”一寿险台债交易员说。 寿险交易员指出，由于美国股市再度翻扬，市场密切关注美国量化宽松(QE)退场后资金 流向变化，并观望资金后续到底是流向股市还是债市。上周道琼工业指数 和标普500 指数 均上涨2.3%，Nasdaq指数 上升2.9%；这已是三大股指连续第二周上涨。 本周全球重要经济事件与数据有： 周一：美国金融市场休市一天、欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议、日本央行货 币政策会议(至2月18日)、欧元集团会议； 周二：澳洲央行发布2月政策会议记录、台湾公布2013年第四季经济成长率统计值、巴 西央行总裁讲话； 周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布1月政策会议记录、美国达拉斯联邦储备银 行总裁费希尔讲话、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话、旧金山联邦储备银行总裁威廉 姆斯演讲、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特演讲、美国1月房屋开工年率和建筑许可年 率； 周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)召开会议(至2月21日)、第12届年度欧洲金 融服务大会、美国1月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国1月领先指标 ； 周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉 德演讲、美国1月成屋销售年率。 30 102/9 没有成交 20 103/3 没有成交 10 102/10 1.5750 5 103/4 1.0745 2 103/1 0.5750 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)