台湾债市：主要公债殖利率微幅收扬，美债今休市令多头暂休兵

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 主流券殖利率微收扬 * 美债休市令周一台债量缩 * 10年债区间暂看在1.56-1.60% 路透台北2月17日 - 台湾主要公债殖利率周一量缩微幅收扬。交易员指出，由于美国金 融市场今日休市，台债交投偏向淡静；目前市场区间偏多气氛仍在，只不过短线主流券殖利 率已大因此稍做整理，静待美债变数进一步厘清。 市场人士表示，上周10年新券103/6 发行前交易殖利率跌幅逾7个基点，略 有影响市场追价意愿，并出现少数获利了结的卖需，令103/6殖利率今日微幅走扬；反倒是1 0年期旧券102/10 因与103/6的利差吸引特定买盘进场，不仅交投温和放大、殖 利率也向下往1.57%靠近。 “多头观望，不敢一鼓作气往下带。”一位大型票券台债交易员说。 交易员表示，随着下周二(25日)标售10年期公债103/6的脚步逐渐逼近，且此前103/6殖 利率修正幅度已达7-8个基点，料将陆续反应标债变数影响，殖利率波动幅度料将加大。 市场预估，明日五年券103/4 交投区将落在1.06-1.10%；10年券103/6主要 交易区在1.56-1.60%。 美国公债收益率上周五在上日大跌后小幅攀升，但上行趋势可能受阻，因近期一连串的 经济数据弱于预期，令对美国经济复苏的稳定性疑虑加重。指标10年期公债 价 格跌3/32，收益率报2.74%，上周四尾盘报2.73%。该收益率连升第二周。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.65 1.0730 1.0650-1.0748 33.5 10 103/6 +0.69 1.5757 *1.5655-1.5757 6.0 *表该券交易来新低 明日盘后台湾主计总处将公布2014年经济成长率预估值，对此银行交易员表示，尽管市 场部分预期本次可望调高今年经济成长率预估，但料对台债影响相当有限，后续仍需关注美 国周三将公布FOMC会议记录及美联储官员谈话的影响。 “道琼又涨破1,6000点，要看市场接下来要买股还是买债。”一寿险台债交易员说。 寿险交易员指出，由于美国股市再度翻扬，市场密切关注美国量化宽松(QE)退场后资金 流向变化，并观望资金后续到底是流向股市还是债市。上周道琼工业指数 和标普500 指数 均上涨2.3%，Nasdaq指数 上升2.9%；这已是三大股指连续第二周上涨。 本周全球重要经济事件与数据有： 周一：美国金融市场休市一天、欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议、日本央行货 币政策会议(至2月18日)、欧元集团会议； 周二：澳洲央行发布2月政策会议记录、台湾公布2013年第四季经济成长率统计值、巴 西央行总裁讲话； 周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布1月政策会议记录、美国达拉斯联邦储备银 行总裁费希尔讲话、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话、旧金山联邦储备银行总裁威廉 姆斯演讲、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特演讲、美国1月房屋开工年率和建筑许可年 率； 周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)召开会议(至2月21日)、第12届年度欧洲金 融服务大会、美国1月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国1月领先指标 ； 周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉 德演讲、美国1月成屋销售年率。 30 102/9 没有成交 20 103/3 没有成交 10 102/10 1.5750 5 103/4 1.0745 2 103/1 0.5750 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12