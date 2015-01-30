台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.38-0.41%

* 标售标的：91天期国库券

* 标售时间：周一(2日)

* 标售金额：暂定金额300亿台币

* 预测区间：0.38-0.41%

* 受访机构：五家

路透台北1月30日 - 台湾央行周一将代财政部标售91天期国库券。路透调查显示，外资大举汇入，央行减收短期存单之下，本地和外商银行的资金暴增，无处去化，这将令国库券的标售利率走低至0.38-0.41%。

路透周五访谈五家金融机构，其中包括二家本地金融机构及三家外商银行，各家普遍认为本次标售结果将较12月底时标售的0.50%大幅走低，不过各金融机构预估的区间差距甚大，预估区间低位在0.35%，高位在0.45%。

〞本地银行多钱、外商也多，台币多、美元也多。QE(宽松政策)是流行到台湾来了。〞一外资银行交易员说。

另外一家日系外商银交易员表示，资金浮滥、无处去化，本次91天期国库券中间卡一个过年的因素，因此预估银行料偏向积极抢标，不排除得标利率略偏低于隔夜存单的指标利率--0.388%。

财政部将在2月2日(周一)标售〞财104-3期〞国库券，数额300亿元，期限91天期，2月3日(周二)发行。

台湾央行一位不愿具名的官员表示，外资大幅汇入，央行也未全额冲销，令银行超额准备大幅增加，月底之际资金溢显浮滥。

市场调度人士表示，银行体系70家主要银行11月及12月提存期累计超额准备分别为6,973亿及8,940亿台币，若央行持续台版宽松策略，且在农历年关刻意营造宽松环境，本提存期确实有机会突破12月数字，逼近1兆台币。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2015年

1月13日 182 250 0.490 3.02

1月 7日 273 287* 0.550 2.10

2014年

12月26日 182 350 0.530 3.87

12月24日 91 300 0.500 1.94

8月13日 182 200 0.410 4.36

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

注：*表不足额标售。(完)

欲浏览相关新闻，请点选(www.cbc.gov.tw/ct.asp...) (记者 林妙容/高洁如; 审校 林高丽)