表格：LME金属库存最新变化--2月17日

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透伦敦2月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 296,025 -3,100 锡 8,745 -60 铅 203,425 -500 锌 799,800 -3,575 铝 5,362,175 -9,250 镍 268,800 -180 铝合金 54,980 持平 NASAAC 78,720 -200 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 王翔琼；审校)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。