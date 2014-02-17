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货币新闻 | 2014年 2月 17日 星期一 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月17日

路透伦敦2月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           296,025           -3,100
    锡             8,745              -60
    铅           203,425             -500
    锌           799,800           -3,575
    铝         5,362,175           -9,250
    镍           268,800             -180
    铝合金        54,980             持平
    NASAAC        78,720             -200
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品   库存数据         库存分布            品种    库存数据      库存分布
 种                                                              
 铜   MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>  铅      MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>  锡      MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校)
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