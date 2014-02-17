《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本 地时间16:25时,1港元=0.78045人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为-1.77%,低于上交易日收盘的-0.65%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格( H股价格(港 A/H股比 元) 元) 价 工商银行 3.44 4.86 0.91 建设银行 4.01 5.48 0.94 中国银行 2.55 3.31 0.99 农业银行 2.40 3.51 0.88 招商银行 10.51 14.74 0.91 中信银行 4.81 4.21 1.46 交通银行 3.89 5.17 0.96 民生银行 7.85 7.99 1.26 中国人寿 14.49 22.85 0.81 中国平安 39.50 66.55 0.76 中国太保 16.80 28.20 0.76 中信证券 11.91 17.92 0.85 新华人寿 22.28 23.85 1.20 海通证券 10.62 11.48 1.19 华能国际 4.94 7.06 0.90 大唐发电 3.97 3.10 1.64 华电国际 3.01 3.34 1.15 中煤能源 4.64 4.07 1.46 中国神华 14.29 21.45 0.85 中国石油 7.60 7.94 1.23 兖州煤业 7.75 6.04 1.64 中国石化 4.57 6.08 0.96 上海石化 3.16 2.14 1.89 中海油服 20.94 21.95 1.22 仪征化纤 3.07 1.62 2.43 中国铝业 3.40 2.90 1.50 江西铜业 13.97 14.32 1.25 洛阳钼业 6.21 3.11 2.56 紫金矿业 2.43 1.81 1.72 马钢股份 1.66 1.86 1.14 鞍钢股份 3.00 5.09 0.76 重庆钢铁 2.42 1.14 2.72 海螺水泥 16.58 30.45 0.70 洛阳玻璃 5.05 1.30 4.98 北人股份 7.17 2.42 3.80 中联重科 5.22 5.79 1.16 金隅股份 6.00 6.14 1.25 中国国航 3.89 5.26 0.95 东方航空 2.69 2.90 1.19 南方航空 2.71 2.83 1.23 中国远洋 3.29 3.47 1.21 中海集运 2.30 1.94 1.52 中集集团 16.17 18.42 1.12 中海发展 4.42 5.55 1.02 宁沪高速 5.57 9.39 0.76 深高速 3.61 3.44 1.34 成渝高速 2.90 2.15 1.73 皖通高速 4.00 3.95 1.30 广深铁路 2.85 3.65 1.00 中国南车 4.44 6.05 0.94 中国交建 3.95 5.82 0.87 中国铁建 4.30 6.91 0.80 中国中铁 2.51 3.56 0.90 长城汽车 37.67 38.25 1.26 比亚迪 50.15 43.25 1.49 广汽集团 8.72 8.20 1.36 青岛啤酒 41.51 58.35 0.91 广州药业 28.76 26.25 1.40 新华制药 5.56 2.37 3.01 海信科龙 11.88 13.60 1.12 南京熊猫 9.57 3.91 3.14 晨鸣纸业 4.22 3.17 1.71 上海医药 14.84 18.62 1.02 中兴通讯 14.35 16.18 1.14 东方电气 12.29 11.46 1.37 潍柴动力 18.33 30.65 0.77 东北电气 2.39 0.84 3.65 广船国际 19.43 18.48 1.35 经纬纺机 9.76 6.07 2.06 昆明机床 4.61 2.00 2.95 一拖股份 9.59 5.13 2.40 北辰实业 2.70 1.65 2.10 创业环保 9.34 4.03 2.97 中国中冶 1.71 1.38 1.59 金风科技 10.60 8.51 1.60 丽珠 52.09 60.50 1.10 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12