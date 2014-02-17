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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 16:42 BJT

日本个股：丰田汽车称受大雪天气影响，暂停四个国内工厂运行

路透东京2月17日 - 日本丰田汽车 周一表示，该公司在日本中部的四个工厂暂停运行。此前日本东部遭遇大雪天气，导致零部件供应链受阻。

丰田发言人Ryo Sakai表示，生产卡罗拉等车型的高冈工厂、生产普锐斯等车型的Tsutsumi工厂、生产皇冠等车型的元町工厂和生产雷克萨斯LS等车型的田原工厂均暂停运行。

上述工厂都位于丰田总部爱知县附近。

Sakai称，该公司尚未决定这些工厂何时恢复运作。(完)

(编译 王翔琼；审校 侯向明)
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