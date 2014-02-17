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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 17:00 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币略收升终结连四日跌势，本周G20会议前料保持升值

* 即期小幅收升，终结连四日跌势
    * 美元指数走弱后中间价续开高
    * 客盘净结汇被大行购汇消化
    * 周末G20会议前即期可能保持升值

 (更新收盘报价)
    路透北京2月17日 - 人民币兑美元即期 周一小幅收升，终结此前连续四日跌
势。美元指数走弱后人民币中间价继续高开，盘间客盘偏向净结汇，但午盘两波疑似干预的
大行购汇令即期汇价升幅收窄。
    
    一外资行交易员认为，周末G20（20国集团）会议之前，预期人民币升值可能会加快，
不过这也需要看中间价和大行购汇动向。
    
    G20国家财长和央行总裁2月22-23日将在澳洲悉尼开会。韩国企划财政部周一表示，针
对近期部分新兴市场动荡进行政策协调，可能是本周G20会议的主要议题之一。 
    
    全球汇市方面，美元指数周一走势疲软，徘徊在六周低点，难以克服美国低迷数据的影
响。同欧元区和中国的正面数据相比，美国报告显得更加令人失望。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                        今日           上日     升贬
              即期成交价格                  6.0641         6.0668    0.04%
                    中间价                  6.1053         6.1070    0.03%
              成交额                       156亿美元                   
                                                                       
            日内相对于中间价最大波幅   0.71% (上限±1%)     日高     日低
                  日内波动幅度(pips)          34           6.0618   6.0652 
              2014年来即期升贬值幅度        -0.17%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS          220                      
                                   >                                
                                                                       
 离岸人民币市场,北京时间16:52                今日            上日      
               1年期NDF                    6.1060/85       6.1065      
                       CNH即期             6.0348/78       6.0337      
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)
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