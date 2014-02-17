版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 16:52 BJT

《中国2014年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月17日

路透北京2月17日 - 以下为中国2014年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。

    各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)：   
                           2014年               2013年                                                                                    
                           1月       1月预估中  12月     11月   10月    9月     8月     7月    6月    5月    4月     3月     2月    1月
                                     值                                                                                             
    居民消费价格指数(CPI)    2.5           2.3    2.5      3.0    3.2      3.1     2.6    2.7    2.7    2.1     2.4     2.1    3.2       2
                  CPI环比    1.0           0.7    0.3     -0.1     0.1     0.8     0.5    0.1    0.0   -0.6     0.2    -0.9    1.1       1
 工业生产者出厂价格指数(P    -1.6         -1.7   -1.4     -1.4    -1.5    -1.3    -1.6   -2.3   -2.7   -2.9    -2.6    -1.9   -1.6    -1.6
                      PI)                                                                                                           
       社会消费品零售总额     ~             --   13.6     13.7    13.3    13.3    13.4   13.2   13.3   12.9    12.8    12.6  12.3*      --
       规模以上工业增加值     ~             --    9.7     10.0    10.3    10.2    10.4    9.7    8.9    9.2     9.3     8.9   9.9*      --
   固定资产投资(不含农户)     ~             --   19.6     19.9    20.1    20.2    20.3   20.1   20.1   20.4    20.6    20.9  21.2*      --
                 贸易差额   318.6        236.5   256.4     338     311     152   286.1  178.2  271.3    204   181.6    -8.8  152.5   291.5
                     出口    10.6          2.0    4.3     12.7     5.6    -0.3     7.2    5.1   -3.1      1    14.7      10   21.8      25
                     进口     10           3.0    8.3      5.3     7.6     7.4     7.0   10.9   -0.7   -0.3    16.8    14.1  -15.2    28.8
         广义货币供应量M2    13.2         13.2   13.6     14.2    14.3    14.2    14.7   14.5   14.0   15.8    16.1    15.7   15.2    15.9
       月度新增人民币贷款   13,200      11,000   4,825   6,246   5,061   7,870   7,113  6,999  8,605  6,674   7,929  10,600  6,200  10,700
 人民币贷款余额同比增长(%    14.3         13.9   14.1     14.2    14.2    14.3    14.1   14.3   14.2   14.5    14.9    14.9     15    15.4
                        )                                                                                                           
    中国国家统计局循惯例不单独公布1月工业、投资和消费数据，将在3月13日发布1-2月合并数据。 
     
  注: 1.~表示数据未公布。
      2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
      3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 谢衡；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐