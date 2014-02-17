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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 17:08 BJT

新兴汇市：泰铢带领新兴亚币走高，印尼卢比触及三个月高位

菲律宾披索 上涨0.7%，报44.42，为1月2日以来最高位，之前央行数据显示12月份海外务工人员汇回国内的款项创下纪录高点。

马来西亚林吉特 一度上涨0.6%，报3.2855，为1月16日至今最高，受杠杆基金需求推动。

数据显示新加坡1月出口跌幅超过预估，坡元 转跌。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.86 101.79 -0.07 +3.36 105.28

坡元 1.2602 1.2593 -0.07 +0.24 1.2632

台币 30.285 30.347 +0.20 -1.11 29.950

韩元 1060.65 1063.70 +0.29 -0.49 1055.40

泰铢 32.26 32.58 +0.99 +1.86 32.86

菲律宾披索 44.42 44.74 +0.72 -0.05 44.40

印尼卢比 11770.00 11820.00 +0.42 +3.31 12160.00

印度卢比 61.93 61.93 +0.00 -0.21 61.80

马币 3.2930 3.3050 +0.36 -0.53 3.2755

人民币 6.0630 6.0668 +0.06 -0.15 6.0539

(完)

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