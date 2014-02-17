《中国债市每日综述》现券收益率及IRS掉头走升，宽资金引发流动性收紧担忧

* 现券收益率与IRS联袂走升，因市场预期央行回笼流动性

* 货币市场资金供给愈发宽裕，七天品种跌破4%

* 机构静待明日央行公开市场操作结果

路透上海2月17日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周一掉头走升，其中IRS涨幅更加明显。市场人士表示，周末公布的信贷及社会融资等数据，显示央行货币政策放松概率在降低，而短期内市场流动性却愈发宽裕，引发机构对明日央行公开市场操作回笼流动性猜疑，受此影响，现券抛压加重，IRS亦加速上扬。

他们并认为，机构关注焦点仍旧不脱离银行间资金利率走势，并静待明日央行公开市场操作结果揭晓。

“下午中长期品种收益率涨的比较厉害，短期还好，个别品种有6-7个bp，也许1月社会融资数据也一起反应了，肯定是担心明天的正回购，”华南一银行交易员称，“市场太不理性了，即便正回购，只要资金宽就可以啊，难道央行只能每天逆才能代表他的思路吗。”

他进一步指出，央行的调控思路就是视市场流动性而动，灵活操作，“太多了收一点，太少了放一点，不知道啥时候市场才能真正理解，其实现在央行的态度非常明确，根本不用担心”。

1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济增速短期内大幅回落的可能性也不大。

上海另一银行交易员指出，市场定向正回购与SLO(短期流动性调节工具)的传言都有，确实隔夜都2.9%了，回笼流动性的可能性亦不能完全排除。此外，本周新债供给亦不少，也令现券承压不少，“还是看看明天央行怎么做吧。”

本周利率债供给延仍旧偏多态势，此前已发布发行公告的包括：周二国开行增发五期固息债、周三有一期国债和农发行三期债，周四进出口行两期债。加上国开行周四还将增发至多50亿元固息债，总规模已逾900亿元。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一全线反弹。随着春节后资金大部分回流银行体系，资金面更趋泛滥，七天回购利率持续大幅走低，加之周末公布的1月新增信贷超预期，对央行出手回收流动性的疑虑升温。

剩余期限约6.40年的固息国债130015券最新成交对应收益率 为4.44%，上日尾盘为4.4050%；剩余期限约9.52年的固息国债130018券最新成交对应收益率 为4.54%，上日尾盘为4.4700%。

中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.264元，较上日结算价跌0.28元，或0.30%。

**供给充裕七天回购利率加速下行**

中国银行间市场周一资金供给维持宽松，其中七天期回购加权利率 跌破4%。交易员指出，春节后现金回流，加上近期外汇市场购汇力量坚挺带来央行货币投放，场内各期限资金供给都颇为充裕，整体呈供过于求状态。

他们并指出，本周流动性将面临缴税和新债供给偏多等压力，但机构心态偏乐观，只要央行公开市场不主动收缩，松格局有望持续，七天回购加权利率今日亦有望创出三个月来新低。

“三个月以内期限资金都很宽松，隔夜要减点很多，看面子收一点，连收长期资金的都比较少。”上海一商业银行交易员称。

他认为，除了节后现金回流，人民币即期市场连续收贬，也是流动性宽松的原因之一，“央行在即期(市场)干预吧，买入美元，投放较多的人民币。”

人民币兑美元即期 周一早盘报6.0625元，较上周五收盘略升，但上周曾连续四天收低，当周累计下跌0.05%。

此外，该交易员还提到，最新公布的金融数据显示，1月社会融资规模和信贷的投放均超预期，央行中性偏紧的政策基调不会改变，“所以还是有点担心，央行会不会因此收紧。”

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购，以及央票需求。而上周公开市场一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。

北京时间16:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8763 3.1415 -26.52

七天 3.8409 4.3550 -51.41

14天 4.3905 4.5479 -15.74

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3300 1.8950 +43.50

七天 3.4850 3.4000 +8.50

14天 4.3000 3.8250 +47.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9800 3.3000 -32.00

七天 3.8700 4.4400 -57.00

14天 4.4900 4.5800 -9.00

Shibor

其中:隔夜 2.9510 3.2780 -32.70

七天 3.8790 4.4360 -55.70

三个月 5.6000 5.6005 -0.05

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