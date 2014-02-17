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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债收益率料接近二级，资金回笼忧虑渐起

* 招标品种: 国开行第1-5期增发债

* 期限及金额上限：1年50亿元；3/5年70亿元；7/10年60亿元

* 招标时间: 周二(18日) 1/3/5年：9:30-10:30

* 7/10年：9:30-11:10

* 受访人数: 1/3年8位；5/7/10年7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.80%-5.00%、5.30%-5.40%、5.40%-5.54%、5.55%-5.66%、5.64%-5.70%

* 预测均值: 4.90%、5.36%、5.48%、5.62%、5.68%

路透上海2月17日 - 中国国家开发银行 周二将招标的五期固息增发债，为本周利率债供给高峰揭开序幕。节后资金持续宽松，回购利率下行为债市带来暖意，因此明日增发的“福娃债”收益率有望稍低于或接近二级，一至10年预测均值分别落在4.90%、5.36%、5.48%、5.62%和5.68%。

不过交易员指出，二级市场资金利率的不断回落，增大央行可能通过正回购或定向等手段回笼资金的忧虑。若央行明日按兵不动，福娃债短端需求料会更好。

上海一银行交易员称，资金过宽引发的央行可能加大回笼忧虑，导致今日二级市场现券收益率和IRS（利率互换）均有所上行。不过短期来看，一级市场需求仍在，因此明日国开福娃债结果有望接近甚至稍低于二级市场水平。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一全线反弹，现券亦震荡中走弱。因资金面更趋泛滥，七天回购利率持续大幅走低，加之周末公布的1月新增信贷超预期，对央行出手回收流动性的疑虑升温。

明日增发新债的标的券--1-10年期券最新成交 分别为4.9675%、5.37%、5.51%、5.6450%和5.7270%。

本周利率债供给延续了上周偏多态势，已发布发行公告的包括：周二国开行增发五期固息债、周三有一期国债和农发行三期债，周四进出口行两期债和国开行一期增发债，总规模逾900亿元。

明日招标新债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 1年50亿元；3/5年70亿元；7/10年60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2月18日9:30-10:30

7/10年：2月18日9:30-11:10

招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月20日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 2月19日-2月20日

上市日 1年：2月24日

3/5/7/10年：2月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权) (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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