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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 17:39 BJT

《全球汇市》美元指数跌至六周低点，受疲弱经济数据拖累

多数货币对交投清淡，因美国市场逢总统日休市，且欧洲也无重要数据公布。不过投资者将关注欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一的演讲。

欧元兑日圆 微涨0.1%，报139.58日圆，受助于周五数据显示德国和法国第四季经济增速均快于预期，为欧元区经济复苏加大马力。

澳元等大宗商品货币也受到追捧，中国上周六发布的贷款数据显示，中国经济的放缓程度可能没有大家担心的那么大。

不过，分析师们警告称，1月中国的农历新年假期可能影响了该数据。中国是澳洲和新西兰最大的出口市场。

澳元兑美元 触及一个月新高0.9070美元，之后回落到0.9033美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3709 1.3690 +0.14 -0.26 1.3745

美元/日圆 101.90 101.77 +0.13 -3.23 105.30

欧元/日圆 139.68 139.39 +0.21 -3.42 144.63

美元/瑞郎 0.8913 0.8927 -0.16 -0.17 0.8928

英镑/美元 1.6743 1.6744 -0.01 +1.13 1.6556

美元/加元 1.0964 1.0977 -0.12 +3.24 1.0620

澳元/美元 0.9033 0.9028 +0.06 +1.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8369 0.8364 +0.06 +1.99 0.8206

欧元/瑞郎 1.2219 1.2221 -0.02 -0.42 1.2271

欧元/英镑 0.8184 0.8175 +0.11 -1.36 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8267 8.8170 +0.11 -0.23 8.8474

美元/挪威克朗 6.0771 6.0745 +0.04 +0.18 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/郑茵/许娜/洪曦; 审校 李春喜/王洋/艾茂林/白云)
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