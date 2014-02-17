《全球汇市》美元指数跌至六周低点，受疲弱经济数据拖累

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
多数货币对交投清淡，因美国市场逢总统日休市，且欧洲也无重要数据公布。不过投资者将关注欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一的演讲。
欧元兑日圆 微涨0.1%，报139.58日圆，受助于周五数据显示德国和法国第四季经济增速均快于预期，为欧元区经济复苏加大马力。
澳元等大宗商品货币也受到追捧，中国上周六发布的贷款数据显示，中国经济的放缓程度可能没有大家担心的那么大。
不过，分析师们警告称，1月中国的农历新年假期可能影响了该数据。中国是澳洲和新西兰最大的出口市场。
澳元兑美元 触及一个月新高0.9070美元，之后回落到0.9033美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3709 1.3690 +0.14 -0.26 1.3745
美元/日圆 101.90 101.77 +0.13 -3.23 105.30
欧元/日圆 139.68 139.39 +0.21 -3.42 144.63
美元/瑞郎 0.8913 0.8927 -0.16 -0.17 0.8928
英镑/美元 1.6743 1.6744 -0.01 +1.13 1.6556
美元/加元 1.0964 1.0977 -0.12 +3.24 1.0620
澳元/美元 0.9033 0.9028 +0.06 +1.35 0.8913
新西兰元/美元 0.8369 0.8364 +0.06 +1.99 0.8206
欧元/瑞郎 1.2219 1.2221 -0.02 -0.42 1.2271
欧元/英镑 0.8184 0.8175 +0.11 -1.36 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8267 8.8170 +0.11 -0.23 8.8474
美元/挪威克朗 6.0771 6.0745 +0.04 +0.18 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/郑茵/许娜/洪曦; 审校 李春喜/王洋/艾茂林/白云)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12