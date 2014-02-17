台湾央行：将于第一季前启动本地欧元及日圆清算行遴选工作

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透台北2月17日 - 台湾央行外汇局周一表示，将于第一季前启动本地欧元及日圆清算行的遴选工作，目前正针对门槛及条件内部研议中，以促进台湾外币业务的进一步发展。
外汇局同时表示，银行间〞款对款同步收付〞(PVP)机制，已于今日正式营运，新机制上线提供台币与美元的即时同步交割，并可扩及美元与人民币交易PVP机制。
外汇局官员指出，这些均为金融市场的基础建设，将让外汇交易交割更便利，且对金融的发展有帮助。
〞开高速公路就是为了让车子走起来更便利。〞上述官员比喻说。
外汇局的新闻稿指出，在台湾的欧元与日圆清算行遴选完成后，台湾银行间美元对欧元、美元对日圆的交易，亦可纳入PVP机制，即时在台湾完成两种不同外币间的交割。
在PVP机制上线前，台湾银行间所进行台币与美元的即期、换汇、远期等交易，美元大多经由境外代理行或联行在美国纽约完成交割，台币则经由央行同资系统完成清算。
但因台湾及美国有约12小时的时差，令台湾的银行在交割当日需先支付台币，次营业日才能确定美元是否交割成功，若发生应付美元的一方无法完成交割，将产生外汇交割风险。
据台湾央行统计，2013年台币/美元的外汇交易量达约1.5兆(万亿)美元。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12