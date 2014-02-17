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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 18:18 BJT

台湾央行：将于第一季前启动本地欧元及日圆清算行遴选工作

路透台北2月17日 - 台湾央行外汇局周一表示，将于第一季前启动本地欧元及日圆清算行的遴选工作，目前正针对门槛及条件内部研议中，以促进台湾外币业务的进一步发展。

外汇局同时表示，银行间〞款对款同步收付〞(PVP)机制，已于今日正式营运，新机制上线提供台币与美元的即时同步交割，并可扩及美元与人民币交易PVP机制。

外汇局官员指出，这些均为金融市场的基础建设，将让外汇交易交割更便利，且对金融的发展有帮助。

〞开高速公路就是为了让车子走起来更便利。〞上述官员比喻说。

外汇局的新闻稿指出，在台湾的欧元与日圆清算行遴选完成后，台湾银行间美元对欧元、美元对日圆的交易，亦可纳入PVP机制，即时在台湾完成两种不同外币间的交割。

在PVP机制上线前，台湾银行间所进行台币与美元的即期、换汇、远期等交易，美元大多经由境外代理行或联行在美国纽约完成交割，台币则经由央行同资系统完成清算。

但因台湾及美国有约12小时的时差，令台湾的银行在交割当日需先支付台币，次营业日才能确定美元是否交割成功，若发生应付美元的一方无法完成交割，将产生外汇交割风险。

据台湾央行统计，2013年台币/美元的外汇交易量达约1.5兆(万亿)美元。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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