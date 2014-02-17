CNH动态：人民币即期小幅走软，料近期在区间小幅波动

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港2月17日 - 离岸人民币即期汇价 周一尾盘略有回落。虽早盘受美元指数走弱和人民币中间价上调激励而有所上行，但因购汇力道较大，且在岸CNY市场有疑似干预的大行购汇，令尾盘CNH即期下行，料近期在区间小幅波动。
人民币中间价 周一挂高至6.1053，较上一交易日涨0.03%，离岸即期早盘有所上涨，然美元买盘仍较多促即期回落。
“今天交易比较谨慎，还是要看周末G20会议结果，现在都有点看不清方向，人民币升值大方向没变化，但升势已经放缓。下午在岸市场有疑似干预的大行购汇，CNY守在6.064水平，也对离岸即期有所牵制。”一位外资行交易员称，料周五前CNH交易在6.0200-6.0500的区间小幅运行。
美元指数周一走势疲软，徘徊在六周低点，难以克服美国低迷数据的影响。同欧元区和中国的正面数据相比，美国报告显得更加令人失望。
G20（20国集团）国家财长和央行总裁2月22-23日将在澳洲悉尼开会。韩国企划财政部周一表示，针对近期部分新兴市场动荡进行政策协调，可能是本周G20会议的主要议题之一。
本地时间下午5:42时，离岸人民币报6.0368，上日尾盘6.0352，盘中区间在6.0333-6.0378；境内外价差缩为273点子，上日在316点子。
人民币兑美元即期 周一小幅收升至6.0641，终结此前连续四日跌势，盘间客盘偏向净结汇，但午盘两波疑似干预的大行购汇令即期汇价升幅收窄。
人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 报6.1040/6.1105，小涨0.04%，上日收6.1065。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12