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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 18:35 BJT

CNH动态：人民币即期小幅走软，料近期在区间小幅波动

路透香港2月17日 - 离岸人民币即期汇价 周一尾盘略有回落。虽早盘受美元指数走弱和人民币中间价上调激励而有所上行，但因购汇力道较大，且在岸CNY市场有疑似干预的大行购汇，令尾盘CNH即期下行，料近期在区间小幅波动。

人民币中间价 周一挂高至6.1053，较上一交易日涨0.03%，离岸即期早盘有所上涨，然美元买盘仍较多促即期回落。

“今天交易比较谨慎，还是要看周末G20会议结果，现在都有点看不清方向，人民币升值大方向没变化，但升势已经放缓。下午在岸市场有疑似干预的大行购汇，CNY守在6.064水平，也对离岸即期有所牵制。”一位外资行交易员称，料周五前CNH交易在6.0200-6.0500的区间小幅运行。

美元指数周一走势疲软，徘徊在六周低点，难以克服美国低迷数据的影响。同欧元区和中国的正面数据相比，美国报告显得更加令人失望。

G20（20国集团）国家财长和央行总裁2月22-23日将在澳洲悉尼开会。韩国企划财政部周一表示，针对近期部分新兴市场动荡进行政策协调，可能是本周G20会议的主要议题之一。

本地时间下午5:42时，离岸人民币报6.0368，上日尾盘6.0352，盘中区间在6.0333-6.0378；境内外价差缩为273点子，上日在316点子。

人民币兑美元即期 周一小幅收升至6.0641，终结此前连续四日跌势，盘间客盘偏向净结汇，但午盘两波疑似干预的大行购汇令即期汇价升幅收窄。

人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 报6.1040/6.1105，小涨0.04%，上日收6.1065。（完）

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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