重温稿-台湾货币市场：短率稳定，本周有机会陆续回补积数

* 短率稳定没有变化

* 天候转佳或令通货回笼速度加快

* 本周或见积数陆续回补

记者 林妙容

路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周一稳定没有明显变化。银行资金调度人士指出，今明两日天候转佳，有机会令此前受天候因素影响的缓慢回笼速度加快；且下周将有连续三天连假，银行端本周起也有机会陆续回补积数。

他们指出，至上周五止，今年通货回笼已近去年同期回笼数，但预期仍有部分通货仍待回流至银行体系，天气转佳有助加速此一进程，整体市况预料仍偏向宽松；不过央行定期存单冲销量持续小幅增多，加上每天委托大型行库收回的隔夜游资亦不少，令市场不致过份宽松。

“央行收得很乾净，不过市场应该差不多要回补积数了，不要像上一旬一样。”一位本地银行资调人士称。

上提存期底因逢农历年节需高峰，最后两三个交易日市场资金奇缺仰赖央行释出流动性，但银行习惯待最后数个交易日回补积数的情况，或令旬底紧俏的情况重演，若能分散积数回补，将有利市况平稳。

台湾央行上周五标售的1,200亿台币的364天期存单，加权平均得标利率为0.572%。低于市场预期。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周五通货回笼约110.07亿台币，年后累计回笼约2,121.82亿台币，回笼力道已渐缓和，累计发行数续降至约1.77兆(万亿)。上年同期回笼约2,325亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收盘价则为0.387%；今日区间在0.295-0.400%，上日区间则为0.295-0.410%；一周拆款利率成交区间在0.380-0.500%，上日区间在0.380-0.430%。

**短票利率亦持平**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，今日发票量平平，2月向来为发票淡季，票源不多，即便市场有买票需求，亦无票源供应，令市况清淡，在少量票券商与银行的承作中利率持于当前水准。

“利率没有变，因为也没有新的票可以卖。”一位票券商交易员说。

另名市场资金调度人士指出，银行买气平平，龙头银行今日未开门买票，显示市场资金宽松中略带紧俏，预估本周利率将暂时在区间内徘徊，暂无调整空间。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，持平于上日。

台湾央行今日存单到期3,192.7亿台币，共发行3,390亿台币存单，其中含1,200亿的一年期存单，存单发行余额增197.3亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)1,653.7亿台币，其他交易日落点分别为周二881.5亿、周三587亿、周四3,393.5亿、周五3,599亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为7亿台币，累计超额准备为负2,698亿、加计前期1%的超额准备为740亿台币。

**RP利率持平低位**

债券市场附买回(RP)利率周一持平。市场交易人士认为，本周欠缺交割紧缩因子，且银行端及寿险端资金仍显充裕，RP市场交投平稳，成交利率维持在既有区间不变。

他们并指出，近期台债偏向多头格局，部分交易商资金需求增加，不过整体资金偏向宽松，包括银行、寿险资金皆显宽松，仅有投信端资金稍显多缺不一，令公债及公司债RP利率持稳在原有区间。

〞通货回笼威力持续递减中 。〞一位证券商交易员说。

另有券商交易人士指出，本来预期年后通货回笼将使市场资金略显浮滥，但随着央行冲销力道略有增加，央行存单余额亦增至6.6兆(万亿)台币，加以部分券商资金需求增温，本月RP利率料将持平不变。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。