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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 19:06 BJT

中国新债：国开行下周一将发行两期总额120亿元铁路专项ABS

路透上海2月17日 - 中国国家开发银行 周一公告称，将于下周一(24日)发行两期铁路专项信贷资产支持证券(ABS)，金额各为60亿元人民币，加权平均期限均为1.32年，全部为优先档。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该两期ABS均为浮息品种，基准利率为一至三年期贷款利率。发起人国开行将分别持有该单ABS发行规模的5%作为信用风险自留；其余57亿元进行招标，采用单一利差(荷兰式)招标方式。

两期资产支持证券分别由中诚信托、中国对外经济贸易信托公司担任发行人和受托人，主承销商均为国开证券。中诚信国际信用评级公司、中债资信评估公司授予两期资产支持证券的预定评级均为AAA。

上述ABS具体招标时间为2月24日下午14:00-15:00，3月17日为分销和缴款日，3月18日为起息日和信托设立日。

此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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