中国金融：国内投资人电子支付占日常支付比例近三成--上投摩根

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港2月17日 - 中国合资基金公司上投摩根周一发表最新调查显示，中国国内投资人对电子支付接受度较高，占日常支付比例接近三成。
随着中国人的消费习惯改变，互联网金融的发展明显提速。上投摩根每季度“投资风向标”新增互联网金融篇的调查显示，受访的投资人当中，88.3%使用过电子支付，电子支付金额占比达到日常支付的29.7%；协力厂商支付表现抢眼，使用比例达66.5%。
最新一期调查访问了于北京、上海、广州三地总共超过1,200名投资决策人。
调查并显示，去年四季度国内投资人情绪转向乐观，投资人情绪指数为123点，较三季度119点上扬。
收益方面，四季度有89.1%的投资人盈利，较三季度上升幅度明显。而投资人基金持有率上升，并取代股票成为未来六个月增加投资的最热门选择，银行理财产品、股票紧随其后。
上投摩根称，2014年是机遇大于风险的一年，但机会更多蕴藏在一些有超预期成长性的个股中，对于个人投资者比较难以把握。因此，建议投资者考虑一些历史业绩连续多年排名较好的偏股型基金进行投资。
债券方面，信用较好的债券已经止跌企稳，上投摩根认为目前较高的资金价格将能给债券基金带来较好的利息收入。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12