东南亚股市：多数因新兴市场忧虑缓解而走高，泰国股市跳涨

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透2月17日 - 东南亚股市周一多收高，泰国和印尼股市引领涨势，因投资者冀望海外资金会重返新兴市场，同时良好的企业财报也帮助提振信心。
泰国股市SET指数 跳涨1.6%至12月25日以来最高收盘水准，国内最大石油公司PTT Pcl 以2.8%的涨幅领涨。
Airports of Thailand 亦跳涨4%，扶助大盘整体走势。该公司公布的季度净利优于预期。
分析师认为，泰国国内政治忧虑可能阻碍市场的表现和外资买盘，同时周一的数据显示，经济在2013年最后一季局势开始动荡时明显放缓。
泰国股市今日净流出1,233万美元，近来16周资金净流出8.979亿美元。
印尼股市综合指数 涨1.1%至逾三个半月高点，得益于周一外资572万美元的净流入。
新加坡股市 收高1%至逾三周高位，周一新加坡大华银行 的良好业绩提振其股价上行至两周半高点。
菲律宾股市主要股指 收高0.9%至三周高位，有453万外资流入该国股市；马来西亚股市 涨0.5%至五周收盘高位。
越南股市 逆势收跌0.4%，因多数绩优股受到获利了结，且投资者买入中小型股。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 394.92 5.03 +1.29 +1.69 388.37
新加坡 3069.28 30.57 +1.01 -3.10 3167.43
马来西亚 1827.48 8.11 +0.45 -2.11 1866.96
泰国 1332.37 20.50 +1.56 +2.59 1298.71
印尼 4555.37 47.32 +1.05 +6.58 4274.18
菲律宾 6167.82 54.16 +0.89 +4.72 5889.83
越南 570.20 -2.02 -0.35 +12.99 504.63
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路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12