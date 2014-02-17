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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 20:13 BJT

东南亚股市：多数因新兴市场忧虑缓解而走高，泰国股市跳涨

路透2月17日 - 东南亚股市周一多收高，泰国和印尼股市引领涨势，因投资者冀望海外资金会重返新兴市场，同时良好的企业财报也帮助提振信心。

泰国股市SET指数 跳涨1.6%至12月25日以来最高收盘水准，国内最大石油公司PTT Pcl 以2.8%的涨幅领涨。

Airports of Thailand 亦跳涨4%，扶助大盘整体走势。该公司公布的季度净利优于预期。

分析师认为，泰国国内政治忧虑可能阻碍市场的表现和外资买盘，同时周一的数据显示，经济在2013年最后一季局势开始动荡时明显放缓。

泰国股市今日净流出1,233万美元，近来16周资金净流出8.979亿美元。

印尼股市综合指数 涨1.1%至逾三个半月高点，得益于周一外资572万美元的净流入。

新加坡股市 收高1%至逾三周高位，周一新加坡大华银行 的良好业绩提振其股价上行至两周半高点。

菲律宾股市主要股指 收高0.9%至三周高位，有453万外资流入该国股市；马来西亚股市 涨0.5%至五周收盘高位。

越南股市 逆势收跌0.4%，因多数绩优股受到获利了结，且投资者买入中小型股。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 394.92 5.03 +1.29 +1.69 388.37

新加坡 3069.28 30.57 +1.01 -3.10 3167.43

马来西亚 1827.48 8.11 +0.45 -2.11 1866.96

泰国 1332.37 20.50 +1.56 +2.59 1298.71

印尼 4555.37 47.32 +1.05 +6.58 4274.18

菲律宾 6167.82 54.16 +0.89 +4.72 5889.83

越南 570.20 -2.02 -0.35 +12.99 504.63

(完)
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