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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 20:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货由跌转升，升至近10周高位

路透雅加达2月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一扳回早前跌幅而上涨，为连续第四日上扬，因预期需求增加以及产量和出口下降，抵消了马币走强的影响。

马来西亚指标4月棕榈油期货 收高0.6%至每吨2,682马币(810美元)。稍早价格升至高点2,684马币，略低于周五所及12月9日以来最高位2,688马币。

今日整体成交量为32,658口，低于平均的35,000口。

船舶调查机构Intertek Testing Services周六称，马来西亚2月1-15日棕榈油出口较上个月同期增长31.7%。

收盘后，Societe Generale de Surveillance公布的数据显示，马来西亚2月1-15日棕榈油出口较上个月同期增长27.2%。

技术面而言，路透市场分析师王涛表示，根据波动图形和费波纳奇回档技术位显示，马来西亚棕榈油可能跌破支撑位2,648马币，并进一步降至2,624马币。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 郑茵)
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