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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 21:20 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差持稳，后市供应料将收紧

路透首尔2月17日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一持稳，因冬季气温适宜令欧洲需求有限，不过交易商预计供应将很快收紧，因炼厂维修以及越南和菲律宾有需求。

路透数据显示，3月柴油裂解价差为每桶17.88美元，航煤裂解价差自周五所及近三个月低点16.92美元微升至17.08美元。

欧洲柴油市场人气周五疲弱，因遭逢暖冬，买兴有限。亚洲过剩的柴油供应偶尔出售给欧洲和美国市场，以此缓解亚洲的过剩状况。

但交易商预计，台湾塑胶和印度Reliance等炼厂即将进行维修，供应将来可能收紧。

“供应将不会像2月时那样充裕。有些国家可能需要船货，或许是越南和菲律宾，”一名交易商表示。

新加坡现货市场达成一笔航煤交易和一笔柴油交易。

托克(Trafigura)从中国石油购入10万桶航煤，3月5-9日装运，每桶较新加坡报价升水0.25美元。

新加坡贸易商兴隆卖给BB Energy 25万桶含硫量500 ppm的柴油，3月15-19日装运，每桶较新加坡报价升水0.45美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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