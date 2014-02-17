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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 21:45 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水下跌，因供应料增大

路透新加坡2月17日 - 汤森路透数据显示，亚洲180-cst燃料油现货价差周一下跌0.14美元至三个交易日低点每吨3.34美元，380-cst燃料油价差跌至四个交易日低点每吨3.25美元。

交易员称，流入市场的西方船货增加，料将进一步拖累现货升水。

交易员称，预计3月运抵亚洲的西方船货料自将近390万吨的五个月低点反弹，较2月增长15%。

一些交易员人为，3月进口的西方船货料比预估都高，因将燃料油运至素来稀缺的中东地区，获利较为可观。

但用于韩国电站的540-cst燃料油需求可能下滑，因该国料更多依赖核能发电。

一位交易员估计，韩国核电使用率今年可能升至82.9%，去年为81.3%。

兴隆出售给维多2万吨380-cst燃料油，船期为3月4-8日，价格为每吨610美元。

嘉能可出售给中石油4万吨380-cst燃料油，船期为3月4-8日，较新加坡现货报价每吨升水3美元。

嘉能可出售4万吨380-cst船货给Phillips 66，船期为3月7-11日，每吨608.50美元。

韩国东西部电力公司(East-West Power Co Ltd)宣布标购5万吨高硫燃料油，运达日期为3月8-12日。该标中燃料油最大含硫量不得超过2.5%，将在2月20日截标。

印度Hindustan Petroleum Corp Ltd售给摩科瑞2.5-3万吨380-cst燃料油，于3月1-5日从Vizag启运，价格较新加坡现货报价每吨折让20-22美元。

印度石油公司(Indian Oil Corp)出售3-3.5万吨380-cst，于3月5-7日从金奈启运，买家为嘉能可，较新加坡现货报价每吨折让11-12美元(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王冠中)
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