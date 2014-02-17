国际油市：亚洲燃料油现货升水下跌，因供应料增大

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透新加坡2月17日 - 汤森路透数据显示，亚洲180-cst燃料油现货价差周一下跌0.14美元至三个交易日低点每吨3.34美元，380-cst燃料油价差跌至四个交易日低点每吨3.25美元。
交易员称，流入市场的西方船货增加，料将进一步拖累现货升水。
交易员称，预计3月运抵亚洲的西方船货料自将近390万吨的五个月低点反弹，较2月增长15%。
一些交易员人为，3月进口的西方船货料比预估都高，因将燃料油运至素来稀缺的中东地区，获利较为可观。
但用于韩国电站的540-cst燃料油需求可能下滑，因该国料更多依赖核能发电。
一位交易员估计，韩国核电使用率今年可能升至82.9%，去年为81.3%。
兴隆出售给维多2万吨380-cst燃料油，船期为3月4-8日，价格为每吨610美元。
嘉能可出售给中石油4万吨380-cst燃料油，船期为3月4-8日，较新加坡现货报价每吨升水3美元。
嘉能可出售4万吨380-cst船货给Phillips 66，船期为3月7-11日，每吨608.50美元。
韩国东西部电力公司(East-West Power Co Ltd)宣布标购5万吨高硫燃料油，运达日期为3月8-12日。该标中燃料油最大含硫量不得超过2.5%，将在2月20日截标。
印度Hindustan Petroleum Corp Ltd售给摩科瑞2.5-3万吨380-cst燃料油，于3月1-5日从Vizag启运，价格较新加坡现货报价每吨折让20-22美元。
印度石油公司(Indian Oil Corp)出售3-3.5万吨380-cst，于3月5-7日从金奈启运，买家为嘉能可，较新加坡现货报价每吨折让11-12美元(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王冠中)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12