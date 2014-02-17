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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 21:56 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差自四个月低点附近反弹，因LPG价格上涨

路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至每吨117.08美元，自四个月低点附近反弹，因液化石油气(LPG)价格上涨，交易商指称人气改善。

但石脑油裂解价差仍比一个月前的水平低约14.4%，因欧洲和地中海套利成交量巨大。

“LPG价格今天再度上扬，”一名驻新加坡的行业消息人士称，其并补充道，LPG价格近日来剧烈波动，受西方不可预测的天气影响。

交易商表示，今日稍早，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)进入现货市场，买进5万吨3月下半月抵达丽水的石脑油，成本加运费(CFR)每吨较日本现货报价升水3.50美元。路透数据显示，这是运抵韩国船货中约四个月来的最低溢价水准。

另外，S-Oil卖给日本丸红一批3月下半月装运的现货船货，离岸价格(FOB)每吨较日本报价升水6.50-7美元，较之前出售的2月装运的船货低82%。

亚洲汽油裂解价差连续第四个交易日守在每桶9美元上方。台湾中油出售更多3月装运船货。

在新加坡现货交易方面，Socar向MRI售出2.5万吨船期在4月下半月的石脑油船货，每吨价格为932美元。

中国石油卖给Sietco两笔5万桶95-辛烷值汽油，分别在3月4-8日和3月5-9日装运，每桶均为121.60美元。

SK Energy向Sietco卖出5万桶92-辛烷值汽油，每桶118.30美元，3月13-17日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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