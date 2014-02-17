国际油市：亚洲石脑油裂解价差自四个月低点附近反弹，因LPG价格上涨

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至每吨117.08美元，自四个月低点附近反弹，因液化石油气(LPG)价格上涨，交易商指称人气改善。
但石脑油裂解价差仍比一个月前的水平低约14.4%，因欧洲和地中海套利成交量巨大。
“LPG价格今天再度上扬，”一名驻新加坡的行业消息人士称，其并补充道，LPG价格近日来剧烈波动，受西方不可预测的天气影响。
交易商表示，今日稍早，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)进入现货市场，买进5万吨3月下半月抵达丽水的石脑油，成本加运费(CFR)每吨较日本现货报价升水3.50美元。路透数据显示，这是运抵韩国船货中约四个月来的最低溢价水准。
另外，S-Oil卖给日本丸红一批3月下半月装运的现货船货，离岸价格(FOB)每吨较日本报价升水6.50-7美元，较之前出售的2月装运的船货低82%。
亚洲汽油裂解价差连续第四个交易日守在每桶9美元上方。台湾中油出售更多3月装运船货。
在新加坡现货交易方面，Socar向MRI售出2.5万吨船期在4月下半月的石脑油船货，每吨价格为932美元。
中国石油卖给Sietco两笔5万桶95-辛烷值汽油，分别在3月4-8日和3月5-9日装运，每桶均为121.60美元。
SK Energy向Sietco卖出5万桶92-辛烷值汽油，每桶118.30美元，3月13-17日装运。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 王冠中)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12