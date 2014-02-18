澳洲央行：刺激举措发挥作用，利率可暂时保持不变--会议记录

委员会指出，第四季通胀数据在发出信号的同时可能也包括“一些杂音”，而且判断这是否说明趋势开始还为时过早。下一次季度通胀报告要等到4月底出炉。

央行表示就业市场出现了一些趋稳迹象，但就业在未来几个月可能只出现温和增长。

“委员们承认就业市场状况倾向落后于经济增长，而且随着这段时间经济活动增速低于趋势，就业市场也仍然疲弱，”澳洲央行表示。