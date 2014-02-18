澳洲央行：刺激举措发挥作用，利率可暂时保持不变--会议记录

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
委员会指出，第四季通胀数据在发出信号的同时可能也包括“一些杂音”，而且判断这是否说明趋势开始还为时过早。下一次季度通胀报告要等到4月底出炉。
央行表示就业市场出现了一些趋稳迹象，但就业在未来几个月可能只出现温和增长。
“委员们承认就业市场状况倾向落后于经济增长，而且随着这段时间经济活动增速低于趋势，就业市场也仍然疲弱，”澳洲央行表示。
会议记录最后称，委员会将继续审视数据，以评估政策是否仍然适宜。(完) (编译 李爽/戴素萍/朱晓军；审校 张涛/龚芳/徐文焰)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选