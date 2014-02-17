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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 06:52 BJT

****澳新经济指标预测--2月18日-2月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    
    2月17日当周        
   
    2月18日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月19日(三)
    0030  澳洲薪资价格指数(较前季)                      第四季           +0.6%    +0.5%
                      (较上年同期)                                       +2.6%    +2.7%
    2145  新西兰生产者投入物价　　　　　　　　　　　　　第四季　　　　　　 --     +2.2%
                生产者产出物价                                             --     +2.4%
    
    2月20日(四)
    2100  新西兰政府净债务与GDP之比                       12月             --     27.6%
    
    2月21日(五)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    2月24日当周    
    2月24日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月25日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)
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