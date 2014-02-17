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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 06:56 BJT

英国金融市场：英镑贸易加权指数触及五年高位后走低，但仍看涨

* 周二的通胀数据可能打压英镑

* 欧元/英镑跌至一年低点，随后反弹

路透伦敦2月17日 - 英镑上周开始的强劲反弹之势周一暂歇，投资者在其贸易加权指数触及逾五年高位后了结获利。

尽管英镑走软，但其看多前景保持不变。投资者为并购资金流动调整部位，而且英国央行升息的预期增强。

尽管英国央行总裁卡尼周末表示，只有当一系列指标显示经济更接近全部产能时，央行才会开始升息 ，但市场仍预期会提前升息。

“市场情绪不是非常放松，升息预期增强了，进而支撑英镑，”FxPro的首席分析师Simon Smith表示。

但周一英镑 跌至1.6720美元，此前在亚洲时段触及高点1.6823，为逾四年来最高。从上周中段开始的强劲涨势似乎暂停，尤其是英国即将公布通胀数据。

“出现一些获利了结。如果周二的通胀数据疲弱，可能意味着英国央行将保持利率在较低水平。这将使英镑进一步小幅走低，”伦敦的一名交易员表示。

英镑的任何下跌都可能是暂时的，并给投资者新的买入机会。

与并购活动相关的资金流也可能支撑英镑。

欧元/英镑 涨0.2%至0.8190英镑，在亚洲时段曾跌至一年低点0.8157。据路透数据，英镑贸易加权指数 跌至86.3，一度涨至2008年末以来最高点86.6。

在公债市场，短期英国公债表现出色，两年期公债 收益率(殖利率)跌2.3基点至0.51%。五年期英债收益率 跌2基点至1.69%。

10年期英债收益率 持平于2.79%。(完)

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