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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 07:06 BJT

金属期市：中国增长疑虑退潮扶助期铜攀升，期镍进一步走高

* 投机客增持铜空仓--CFTC数据

* 期镍为大赢家，印尼公布出口禁令细节

* 美国市场周一适逢总统日假期休市

路透伦敦2月17日 - 期铜连续第二日走升，并触及11日高点，由于美元小幅走低，而且市场对中国经济增长放缓的担忧消退，促使部分空头回补仓位。

伦敦金属交易所(LME)除期铝之外的所有金属品种均上扬。期镍涨幅居首，此前印尼公布了未加工矿产品出口禁令的细节。

巴克莱分析师Gayle Berry表示，因为中国制造业数据疲弱，而且新兴市场货币下滑，投资者此前在LME增持了空仓。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和货币基金持有的铜期货和期权净空仓增加8,691口至15,792口，为12月8日以来最为偏空的状态。

不过最新公布的数据显示，中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，暗示该国经济的降温幅度可能并不像一些人担心的那样大。

“我认为投资者认识到市场可能有些过于偏空了，因此现在回补空头仓位，”Berry说。“虽然的确还存在宏观经济疑虑，但一些更基于微观的金属数据暗示，基本面略好于人们原先所担心的情况。”

LME三个月期铜 收盘时没有交易，尾盘买价报每吨7,170美元，盘中一度触及每吨7,206.50美元的2月6日以来高位。期铜上周五收报7,150美元。

美元指数 下滑至六周低点也支撑市场。美元走软令大宗商品对于持有其他货币的投资者而言更便宜。

周一没有重要数据公布，美国市场因总统日假期休市。

在其他金属方面，三个月期镍 收报每吨14,385美元，高于上周五收盘水准14,250美元，自印尼1月宣布禁止未加工矿产品出口之后的涨幅进一步扩大。

镍价今年以来已上扬逾3%，与期锡同为LME表现最好的品种。

印尼一名高层政府官员周一表示，该国最早也要等到下个月才会批准精矿出口许可。

Berry称，镍的库存量较大，意味着印尼出口禁令要到今年下半年才会持续推高镍价。

“不过我认为目前看来还有更大的上涨空间。镍价达到15,000美元将成为触发点，可能会引发大量的空头回补，目前的空仓仍有很多。”

三个月期锡 收报每吨23,125吨，上周五收在22,975。三个月期铅 从2,138涨至2,150美元。三个月期锌 从上周五尾盘的2,040升至2,059。

三个月期铝 收盘时没有无交易，尾盘买价报每吨1,732美元，上周五收于1,745.50。(完)

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(编译 徐文焰；审校 张涛)
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