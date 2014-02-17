金属期市：中国增长疑虑退潮扶助期铜攀升，期镍进一步走高

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 投机客增持铜空仓--CFTC数据
* 期镍为大赢家，印尼公布出口禁令细节
* 美国市场周一适逢总统日假期休市
路透伦敦2月17日 - 期铜连续第二日走升，并触及11日高点，由于美元小幅走低，而且市场对中国经济增长放缓的担忧消退，促使部分空头回补仓位。
伦敦金属交易所(LME)除期铝之外的所有金属品种均上扬。期镍涨幅居首，此前印尼公布了未加工矿产品出口禁令的细节。
巴克莱分析师Gayle Berry表示，因为中国制造业数据疲弱，而且新兴市场货币下滑，投资者此前在LME增持了空仓。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和货币基金持有的铜期货和期权净空仓增加8,691口至15,792口，为12月8日以来最为偏空的状态。
不过最新公布的数据显示，中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，暗示该国经济的降温幅度可能并不像一些人担心的那样大。
“我认为投资者认识到市场可能有些过于偏空了，因此现在回补空头仓位，”Berry说。“虽然的确还存在宏观经济疑虑，但一些更基于微观的金属数据暗示，基本面略好于人们原先所担心的情况。”
LME三个月期铜 收盘时没有交易，尾盘买价报每吨7,170美元，盘中一度触及每吨7,206.50美元的2月6日以来高位。期铜上周五收报7,150美元。
美元指数 下滑至六周低点也支撑市场。美元走软令大宗商品对于持有其他货币的投资者而言更便宜。
周一没有重要数据公布，美国市场因总统日假期休市。
在其他金属方面，三个月期镍 收报每吨14,385美元，高于上周五收盘水准14,250美元，自印尼1月宣布禁止未加工矿产品出口之后的涨幅进一步扩大。
镍价今年以来已上扬逾3%，与期锡同为LME表现最好的品种。
印尼一名高层政府官员周一表示，该国最早也要等到下个月才会批准精矿出口许可。
Berry称，镍的库存量较大，意味着印尼出口禁令要到今年下半年才会持续推高镍价。
“不过我认为目前看来还有更大的上涨空间。镍价达到15,000美元将成为触发点，可能会引发大量的空头回补，目前的空仓仍有很多。”
三个月期锡 收报每吨23,125吨，上周五收在22,975。三个月期铅 从2,138涨至2,150美元。三个月期锌 从上周五尾盘的2,040升至2,059。
三个月期铝 收盘时没有无交易，尾盘买价报每吨1,732美元，上周五收于1,745.50。(完)
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(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12