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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 07:23 BJT

《全球汇市》美元指数跌至六周低点，欧元受到德法数据支撑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3706 1.3706 +0.00 -0.28 1.3745

美元/日圆 102.00 101.92 +0.08 -3.13 105.30

欧元/日圆 139.82 139.68 +0.10 -3.33 144.63

美元/瑞郎 0.8910 0.8914 -0.04 -0.20 0.8928

英镑/美元 1.6719 1.6713 +0.04 +0.98 1.6556

美元/加元 1.0955 1.0960 -0.05 +3.15 1.0620

澳元/美元 0.9035 0.9031 +0.04 +1.37 0.8913

新西兰元/美元 0.8364 0.8361 +0.04 +1.93 0.8206

欧元/瑞郎 1.2216 1.2218 -0.02 -0.45 1.2271

欧元/英镑 0.8195 0.8202 -0.09 -1.23 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8482 8.8400 +0.09 +0.01 8.8474

美元/挪威克朗 6.0800 6.0776 +0.04 +0.23 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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