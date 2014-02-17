更新版 1-欧洲经济：欧央行管委诺沃特尼怀疑负存款利率效果

* 欧洲央行管委诺沃特尼怀疑负存款利率的效果

* 称购买ABS在讨论中，但技术面存在困难

路透伦敦2月17日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，即便实行负存款利率可能也不会刺激放贷活动，且可能产生负面心理效应。

由于欧元区通胀率远低于其目标，欧央行进一步降息、将向银行支付的存款利率降至零以下的压力不断增加。

“对此我有些怀疑。首先，我认为这并不会激励银行增加放贷，”诺沃特尼在伦敦参加一次活动时表示。诺沃特尼也是奥地利央行总裁。

“另一方面，我认为这可能让人产生危机的感觉，但实际上已经摆脱了危机。”

欧央行目前的挑战是找到解决通胀进一步下滑的办法。一个选项就是购买有资产担保的证券(ABS)。

诺沃特尼称，欧央行在讨论购买ABS，但他警告称，实施这一举措技术上存在困难。

与美联储可以购买美国公债不同，欧央行必须买入一篮子政府公债甚至是公司资产，才能帮助整个欧元区。

“问题是我们是否可以不进入某类ABS市场，这将产生正面影响，可以直接引导贷款投向中小企业，”诺沃特尼指出。