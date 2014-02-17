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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 07:27 BJT

****日韩经济指标预测--2月18日-2月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：     

    2月17日当周
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    2月18日(二)
    暂无重要经济数据出炉
    
    2月19日(三)  
    2330  日本路透短观调查                                2月          --         --
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       前周          --   卖超6,172
            外资投资日本股票(亿日圆)                                   --     卖超764
    2350  日本出口(较上年同期)                   　　     1月       +12.6%     +15.3% 
              进口(较上年同期)                    　　              +21.8%     +24.7%
              贸易收支(亿日圆)                    　　          逆差2,4890 逆差13,021 
    
    2月20日(四)
    暂无重要经济数据出炉
    
    2月21日(五)    
 　 暂无重要经济数据出炉 
    
    2月24日当周
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    2月24日(一)
    暂无重要经济数据出炉
    
    2月25日(二)
    暂无重要经济数据出炉
    (完)
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